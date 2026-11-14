Banfield sufrió un inesperado contratiempo antes de enfrentar a Boca por la Copa Argentina
El plantel dirigido por Pedro Troglio llegó a Mendoza durante la madrugada debido a una medida de fuerza de trabajadores aeronáuticos. El entrenador expresó su malestar por las complicaciones en la previa de la semifinal, que se disputará desde las 19.
Resumen para apurados
- Banfield llegó de madrugada a Mendoza para enfrentar a Boca por Copa Argentina debido a demoras aéreas provocadas por una medida de fuerza gremial.
- Un paro a la japonesa en Ezeiza y Aeroparque retrasó los vuelos, provocando que el plantel de Pedro Troglio descansara recién pasadas las dos de la mañana.
- Pese al escaso descanso, el equipo buscará dar el golpe ante Boca para avanzar a la final de la Copa Argentina, donde ya espera Platense.
La preparación de Banfield para enfrentar a Boca por las semifinales de la Copa Argentina sufrió un contratiempo inesperado. El plantel dirigido por Pedro Troglio llegó a Mendoza recién a la 1 de la madrugada debido a una medida de fuerza de trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), que provocó importantes demoras en los vuelos.
El inconveniente se produjo a raíz de un "paro a la japonesa" implementado por trabajadores aeronáuticos en Aeroparque y Ezeiza. A diferencia de una huelga convencional, esta modalidad consiste en realizar las tareas con un nivel de minuciosidad superior al habitual, lo que termina ralentizando las operaciones sin interrumpirlas completamente.
Como consecuencia, la delegación del Taladro arribó a Mendoza varias horas después de lo previsto y los futbolistas pudieron acostarse recién pasadas las 2 de la mañana, a pocas horas del encuentro programado para las 19 en el estadio Malvinas Argentinas.
El enojo de Pedro Troglio por las demoras
El entrenador de Banfield no ocultó su preocupación por las condiciones en las que su equipo deberá afrontar un compromiso decisivo. "Es una lástima porque vas a jugar con un rival al que no tenés que darle ninguna ventaja. Con este paro terminamos llegando a la 1 de la mañana. Nos acostamos a las 2. No era la idea. Excedió la culpabilidad de cualquier parte, pero no fue saludable", lamentó Troglio.
Sin embargo, el técnico también destacó el recibimiento que tuvo la delegación por parte de los hinchas que aguardaron su llegada. "Hay muchos chicos jóvenes y yo no recuerdo que nos hayan recibido así sobre todo teniendo en cuenta el día a día del campeonato. Fue bárbaro", expresó.
Más allá de las dificultades logísticas, Banfield buscará superar a Boca para conseguir un lugar en la final de la Copa Argentina, donde ya espera Platense.
Para el encuentro, Troglio tendría previsto alinear a Diego Rodríguez; Juan Luis Alfaro, Santiago Daniele, Nicolás Meriano e Ignacio Abraham; Tomás Adoryan, Brandon Oviedo y Lautaro Gómez; David Zalazar, Adrián Balboa y Federico Medina.
El desafío para el Taladro será dejar atrás una preparación alterada por factores externos e intentar dar el golpe frente al conjunto de la Ribera.