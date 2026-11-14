Banfield sufrió un inesperado contratiempo antes de enfrentar a Boca por la Copa Argentina

El enojo de Pedro Troglio por las demoras

El entrenador de Banfield no ocultó su preocupación por las condiciones en las que su equipo deberá afrontar un compromiso decisivo. "Es una lástima porque vas a jugar con un rival al que no tenés que darle ninguna ventaja. Con este paro terminamos llegando a la 1 de la mañana. Nos acostamos a las 2. No era la idea. Excedió la culpabilidad de cualquier parte, pero no fue saludable", lamentó Troglio.