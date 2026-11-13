Boca busca llegar a la final de la Copa Argentina ante Banfield: horario y dónde verlo
El “Xeneize” enfrentará al “Taladro” en Mendoza por las semifinales del certamen. Arruabarrena deberá afrontar el encuentro con algunas bajas y dudas en la formación, mientras Platense espera rival para la definición.
Resumen para apurados
- Boca Juniors enfrenta este sábado a Banfield en Mendoza a las 19 para definir al segundo finalista de la Copa Argentina.
- El Xeneize llega tras liderar la tabla anual de la Liga Profesional, pero rotará jugadores clave pensando en la final de la Sudamericana.
- El ganador disputará el título ante Platense el 2 de diciembre, ofreciendo a Boca la chance de sumar otra corona en un cierre de año decisivo.
Boca no quiere detener su marcha. Después de consagrarse en la tabla anual de la Liga Profesional y asegurarse la clasificación a la próxima Copa Libertadores, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena afrontará este sábado un nuevo desafío: conseguir el boleto a la final de la Copa Argentina. Para lograrlo, deberá superar a Banfield, en un encuentro que promete emociones y que pondrá en juego otro de los grandes objetivos de la temporada.
El partido comenzará a las 19, en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, con arbitraje de Nazareno Arasa y transmisión de TyC Sports. El vencedor se enfrentará a Platense, que eliminó a Atlético por penales en Salta y espera rival para la definición programada para el 2 de diciembre.
El “Xeneize” llega en un momento favorable, después de derrotar a Defensa y Justicia y terminar en lo más alto de la tabla anual. Además, tiene otro compromiso de enorme importancia en el horizonte: el próximo sábado 21 disputará la final de la Copa Sudamericana contra Atlético Mineiro, en Barranquilla. Por eso, Arruabarrena deberá administrar las cargas físicas de sus futbolistas sin descuidar la posibilidad de alcanzar una nueva definición.
Las cartas del “Xeneize”
En ese sentido, una de las principales novedades será la ausencia de Lautaro Blanco. El lateral izquierdo quedó fuera de la convocatoria por molestias físicas y el cuerpo técnico decidió preservarlo para el compromiso internacional. Su reemplazante sería Malcom Braida, mientras que Santiago Ascacíbar continúa bajo evaluación por una molestia en la rodilla. En caso de que no llegar en condiciones para esta tarde, Tomás Belmonte será su reemplazante.
Leandro Paredes, otro de los referentes del plantel, integra la delegación, aunque su presencia desde el inicio todavía no está asegurada. En ataque, Miguel Merentiel y Sebastián Villa aparecen como las principales cartas ofensivas, mientras que Alan Velasco y Tomás Aranda, recientemente recuperado de una rotura de tibia y peroné, disputan un lugar en el equipo. Otra buena noticia es el regreso de Adam Bareiro a la convocatoria después de más de seis meses de inactividad por una lesión lumbar.
El camino a semifinales
El recorrido de Boca en esta Copa Argentina incluyó victorias frente a Gimnasia de Chivilcoy y Sarmiento de Junín, una clasificación por penales ante Vélez y una remontada memorable contra Racing. En los cuartos de final, el equipo comenzó perdiendo 2-0, pero terminó imponiéndose 3-2 gracias a un triplete de Enner Valencia.
Del otro lado estará Banfield, dirigido por Pedro Troglio, que intentará alcanzar por primera vez la final del certamen. El “Taladro” eliminó a Real Pilar, San Martín, Midland y Deportivo Riestra. En sus últimas tres series necesitó recurrir a los penales, una muestra de su capacidad para sostenerse en partidos eliminatorios pese a las dificultades que atravesó en el campeonato local.
Boca, que ya conquistó tres veces la Copa Argentina en su etapa moderna, parte con mayores antecedentes y un presente más favorable. Sin embargo, sabe que en esta clase de encuentros los antecedentes ofrecen pocas garantías. Si hay igualdad al término de los 90 minutos, la clasificación se resolverá directamente mediante penales.
Con Platense esperando en la final, el equipo de Arruabarrena tiene por delante una nueva oportunidad de acercarse a otro título en una temporada que todavía puede entregarle más alegrías.