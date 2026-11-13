Boca busca llegar a la final de la Copa Argentina ante Banfield: horario y dónde verlo

Las cartas del “Xeneize”

En ese sentido, una de las principales novedades será la ausencia de Lautaro Blanco. El lateral izquierdo quedó fuera de la convocatoria por molestias físicas y el cuerpo técnico decidió preservarlo para el compromiso internacional. Su reemplazante sería Malcom Braida, mientras que Santiago Ascacíbar continúa bajo evaluación por una molestia en la rodilla. En caso de que no llegar en condiciones para esta tarde, Tomás Belmonte será su reemplazante.