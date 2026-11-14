Método egipcio: cómo es el truco ancestral para dormir más fresco durante las noches de calor

Frente a este escenario, un médico conocido en redes sociales como Doctor Felices, que supera los 85.000 seguidores en TikTok, compartió tres técnicas sencillas para intentar dormir más fresco. Las recomendaciones incluyen enfriar algunas zonas del cuerpo y recurrir a un método de origen antiguo que utiliza agua y sábanas húmedas para generar una sensación de frescura.