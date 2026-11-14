Método egipcio: cómo es el truco ancestral para dormir más fresco durante las noches de calor

Resumen para apurados
- Un médico divulgador recomendó en redes el método egipcio y trucos caseros para conciliar el sueño durante las noches de calor sofocante sin depender del aire acondicionado.
- La técnica milenaria usa sábanas apenas húmedas que refrescan por evaporación, combinada con el enfriamiento de puntos clave de circulación como las muñecas y los tobillos.
- Estos recursos de bajo costo ayudan a mitigar el impacto de las olas de calor en el descanso, aunque su efectividad disminuye notablemente en zonas con altos niveles de humedad.
Las noches de calor pueden convertirse en un problema a la hora de descansar. Incluso con ventiladores o aire acondicionado encendidos, las altas temperaturas acumuladas durante el día hacen que muchas viviendas conserven el ambiente cálido y dificulten la conciliación del sueño.
Frente a este escenario, un médico conocido en redes sociales como Doctor Felices, que supera los 85.000 seguidores en TikTok, compartió tres técnicas sencillas para intentar dormir más fresco. Las recomendaciones incluyen enfriar algunas zonas del cuerpo y recurrir a un método de origen antiguo que utiliza agua y sábanas húmedas para generar una sensación de frescura.
Cómo dormir más fresco durante las noches de calor: los tres trucos del médico
Los procedimientos difundidos por el especialista utilizan elementos cotidianos y pueden incorporarse a una rutina antes de acostarse. El objetivo es aliviar la sensación térmica y favorecer el descanso cuando las temperaturas permanecen elevadas.
1. Enfriar las muñecas con agua fría
El primer consejo consiste en colocar las muñecas debajo del agua fría durante aproximadamente 30 segundos antes de ir a dormir.
El médico explica que en esa zona pasan vasos sanguíneos superficiales y que el contacto con el agua fría puede ayudar a reducir la sensación de calor corporal.
La técnica busca generar una sensación de alivio durante los primeros minutos en la cama, especialmente cuando el ambiente conserva las altas temperaturas del día.
2. Utilizar medias frías alrededor de los tobillos
La segunda alternativa está pensada para quienes sienten demasiado calor durante la madrugada y tienen dificultades para mantenerse dormidos.
La propuesta consiste en humedecer un par de medias, colocarlas en el freezer y utilizarlos alrededor de los tobillos al acostarse.
El Doctor Felices advierte que no deben cubrirse completamente los pies, ya que la recomendación es mantener el contacto frío en la zona de los tobillos sin generar una sensación incómoda.
3. Humedecer las sábanas antes de acostarse
El tercer procedimiento es conocido como método egipcio y consiste en pulverizar agua fresca sobre la sábana hasta dejarla ligeramente húmeda.
La técnica aprovecha la evaporación del agua: a medida que la humedad se transforma en vapor, absorbe calor de la superficie y produce una sensación refrescante.
Según el médico, este recurso puede ayudar a aliviar el calor durante las primeras horas de descanso y no requiere utilizar aparatos eléctricos.
Qué es el método egipcio para dormir y cómo funciona
El método egipcio es una práctica tradicional que se atribuye a los antiguos habitantes de Egipto para enfrentar las altas temperaturas nocturnas. La técnica consiste en utilizar telas o sábanas humedecidas y aprovechar el proceso natural de evaporación para conseguir una superficie más fresca.
Sin embargo, su efectividad depende de las condiciones ambientales. En lugares con baja humedad, el agua se evapora con mayor facilidad y el efecto refrescante puede ser más perceptible. En cambio, cuando el ambiente es muy húmedo, la evaporación se vuelve más lenta y el resultado puede ser limitado.
Cómo combinar los tres consejos para aliviar el calor durante la noche
Las recomendaciones del Doctor Felices pueden integrarse en una misma rutina antes de acostarse. Primero, se pueden enfriar las muñecas durante unos 30 segundos con agua fría. Después, utilizar los calcetines previamente refrigerados alrededor de los tobillos y, por último, humedecer ligeramente las sábanas con un pulverizador.
De esta manera, con elementos que suelen estar disponibles en cualquier hogar, se pueden probar distintas alternativas para hacer más llevaderas las noches de altas temperaturas.
Es importante evitar empapar la ropa de cama y procurar que las superficies no queden excesivamente mojadas. Estas técnicas pueden aportar alivio, aunque no reemplazan las medidas necesarias para mantener una temperatura segura en el dormitorio durante una ola de calor.