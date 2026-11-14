Nueva polémica en PH: la pregunta de Rocío Robles que incomodó a Daniela Celis durante la grabación

El episodio ocurrió durante el segmento en el que los invitados se formulan preguntas entre sí. Allí, de acuerdo con el relato de Celis, Rocío Robles abordó el caso relacionado con Thiago Medina, pese a que ella había expresado su voluntad de no hacer declaraciones públicas al respecto. “Entiendo que ella, en el careo, me hizo una pregunta que fue el tema de Thiago, que yo no quería tocarlo. De hecho, no lo toco por una cuestión de respeto”, explicó. En ese sentido, remarcó que su postura también está relacionada con la crianza de las gemelas que tiene con el exparticipante del reality.