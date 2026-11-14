OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores: cuando la matemática no cierra
Por Redacción LA GACETA Hace 8 Hs

Desde hace bastante tiempo, el sistema arbitral argentino viene acumulando fallos recurrentes en torno a determinados clubes. Cuando las “casualidades” son muchas y sistemáticas, la matemática resulta una excelente herramienta para calcular lo improbable y desentrañar el misterio. Que un determinado equipo de fútbol sufra «errores» arbitrales en contra, partido tras partido, por mera «generación espontánea» o mala suerte estadística, sería equivalente a que cada vez que arrojamos una moneda salga siempre cara o cruz. La probabilidad matemática de que salga uno solo de los lados diez veces seguidas es de 1 en 1.024. La estadística demuestra que las “coincidencias” seriales en el fútbol tienen menos posibilidades de suceder que el impacto de un meteorito en el Obelisco. Si el azar gobernara los errores del arbitraje argentino, estos tenderían a compensarse de manera más o menos equitativa a lo largo del tiempo. Pero cuando la balanza se inclina siempre hacia el mismo lado, ya no estamos ante el “error humano”, sino ante los “intereses creados”. En nuestro país, la concentración del poder político en la AFA ha estructurado un modelo de disciplinamiento dirigencial. Los dirigentes que levantan la voz o cuestionan las reglas del negocio suelen encontrarse con una tapia y terminan enterándose en la cancha. En cambio, los clubes que aceptan las condiciones navegan en aguas calmas. Así, el mérito deportivo desaparece de la escena. La ciencia debería repensar sus métodos, porque la ley de los grandes números parece haber sido sustituida por la del más hábil en “AFA-landia”.

Jorge Ballario                                           

jballario@coyspu.com.ar

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