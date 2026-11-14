El canto, bálsamo en una visita que despertó emociones

La visita de León XIV a la Argentina dejó miles de imágenes: multitudes que lo esperaron durante horas, abrazos, lágrimas y palabras que interpelaron a una sociedad atravesada por tensiones. Y en medio de este contexto de emociones, hubo un hilo capaz de unir escenas, edades y geografías: el canto. La música fue mucho más que un acompañamiento de ceremonias. Funcionó como un bálsamo, una pausa luminosa en medio de tantas preocupaciones y una forma de reconocerse parte de algo compartido.
El entusiasmo de la gente encontró en las canciones un lenguaje común. No hacía falta conocer cada oración ni comprender todos los matices de una homilía. Bastaba con sumarse a una melodía, levantar una bandera, acompañar un estribillo o guardar silencio para escuchar. En tiempos de desencuentros, cantar juntos produjo una escena de cercanía que desbordó los límites de la celebración religiosa.
Uno de los momentos más conmovedores ocurrió en el Cottolengo Don Orione de Claypole. Allí, Abel Pintos interpretó “La llave” ante el Papa, después de una visita marcada por los testimonios de quienes encontraron en ese hogar un espacio de cuidado y pertenencia. La emoción de León XIV, que se acercó a los residentes, le dio a la música una dimensión íntima: no fue un espectáculo, sino una manera de acompañar historias de fragilidad y dignidad.
En Córdoba, la voz de Jairo llevó el “Ave María” a una multitud que aguardaba la llegada del Pontífice. La escena tuvo algo de comunión colectiva: miles de personas reunidas, una melodía reconocible y la expectativa de recibir a quien había llegado para hablarles de fe, compromiso y esperanza. Y en Palermo, durante la primera jornada, Soledad Pastorutti también tuvo un papel destacado en la celebración con sus canciones y su entusiasmo.
La vigilia juvenil en Palermo ofreció otra postal inolvidable. Más de un millón de personas compartieron canciones: Nahuel Pennisi interpretó “Yo vengo a ofrecer mi corazón” y Maggie Cullen, “Oración del Remanso”. Pero el instante que enlazó al Papa con la multitud llegó con “Alma misionera”. León XIV se sumó al canto junto a los jóvenes y al arzobispo Jorge García Cuerva. La escena, acompañada por fuegos artificiales, condensó el espíritu de la visita: una Iglesia que también puede expresarse desde la alegría y la participación.
En Luján, Luciano Pereyra cerró el recorrido musical con “Solo le pido a Dios”, ante una multitud reunida frente a la Basílica. La elección tuvo una fuerza particular: una canción que atraviesa generaciones y que convoca a pensar en la paz, la justicia y el destino común.
Quizá ese haya sido uno de los legados más valiosos de la visita. Las palabras del Papa abrirán debates y exigirán respuestas; la emoción de las multitudes se irá decantando con los días. Pero las canciones dejaron una experiencia inmediata: por un momento, miles de personas pudieron sentirse cerca, escucharse y cantar en una misma dirección.