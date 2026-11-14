El canto, bálsamo en una visita que despertó emociones

La visita de León XIV a la Argentina dejó miles de imágenes: multitudes que lo esperaron durante horas, abrazos, lágrimas y palabras que interpelaron a una sociedad atravesada por tensiones. Y en medio de este contexto de emociones, hubo un hilo capaz de unir escenas, edades y geografías: el canto. La música fue mucho más que un acompañamiento de ceremonias. Funcionó como un bálsamo, una pausa luminosa en medio de tantas preocupaciones y una forma de reconocerse parte de algo compartido.