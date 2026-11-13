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Murió a los 43 años Christian Cousins, el niño que actuó en "Un policía en el kinder" con Arnold Schwarzenegger

También había participado en la serie Knots Landing y en otras producciones de fines de los 80 y comienzos de los 90.

CHRISTIAN COUSINS. Había actuado en Un policía en el kinder con Arnold Schwarzenegger.
CHRISTIAN COUSINS. Había actuado en "Un policía en el kinder" con Arnold Schwarzenegger.
Por Redacción Espectáculos 13 Noviembre 2026

Resumen para apurados

  • El actor Christian Cousins murió a los 43 años en Estados Unidos debido a una afección hepática agravada, según confirmó su familia en redes sociales.
  • Junto a su hermano gemelo Joseph, ganó fama infantil a fines de los 80 y principios de los 90 al actuar en 'Knots Landing' y con Arnold Schwarzenegger en el cine.
  • Aunque se retiró definitivamente de la actuación en 1995, su temprana partida enluta y conmueve a los fanáticos de las comedias clásicas de Hollywood.
Resumen generado con IA

Christian Cousins, el actor que alcanzó popularidad durante su infancia por su participación en la película Un policía en el kinder, junto a Arnold Schwarzenegger, murió a los 43 años. El intérprete padecía un problema hepático que se había agravado con el tiempo.

La noticia fue confirmada por uno de sus hermanos, Jonas Roeser, a través de una publicación en Instagram realizada a fines de octubre y que se viralizó en las últimas horas.

“Me resulta difícil comunicar que mi hermano, Christian Cousins, falleció”, escribió Roeser en el mensaje.

El hombre, que tiene un apellido diferente, explicó que se vinculó con Christian y su hermano gemelo, Joseph, un tiempo después de sus nacimientos. Ambos son hijos de su padre biológico y crecieron en California, mientras él vivía en Washington.

En su publicación, también recordó que durante su infancia los veía en televisión, tanto por sus participaciones en la serie Knots Landing como por el papel de Dominic en la película protagonizada por Schwarzenegger.

Quién era Christian Cousins, el actor infantil de “Un policía en el kinder”

Christian Cousins nació el 17 de marzo de 1983 en Orange County, California, Estados Unidos. Junto con su hermano gemelo Joseph, participó en distintas películas y producciones televisivas de fines de los 80 y comienzos de los 90.

Su hermano destacó que aquellos trabajos representaban apenas una parte de lo que recordará del actor. “Esos papeles son solo una pequeña parte de cómo recordaré a Christian. Era un personaje, lleno de pasión y energía, con grandes historias y sueños aún más grandes”, expresó.

También confirmó que el intérprete había atravesado un período de graves problemas de salud antes de morir. “Me consuela saber que ahora está en el cielo con su madre, libre del dolor que sufría”, agregó.

“Descansa en paz, Christian. Espero que tu alma esté en paz y que hayas encontrado la tranquilidad. Eres mi hermano y te vamos a extrañar”, concluyó.

Su trayectoria en la televisión y el cine

Christian y Joseph Cousins comenzaron su carrera artística cuando tenían apenas cinco años. Su primer trabajo en una ficción fue en un episodio de Highway to Heaven.

Más tarde, se convirtieron en actores infantiles habituales de la telenovela Knots Landing, donde participaron en casi 60 episodios entre 1987 y 1992. Los gemelos interpretaron el mismo personaje: Bobby Gibson Ewing.

Durante ese período también formaron parte del elenco infantil de Un policía en el kinder, la comedia policial protagonizada por Arnold Schwarzenegger que se convirtió en uno de los trabajos más recordados de su infancia.

La película marcó un momento importante en su carrera y le permitió acceder a nuevas oportunidades laborales en los años siguientes. Sin embargo, su trayectoria artística llegó a su fin en 1995, cuando decidió alejarse de las pantallas.

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