“Voy a estar solo el resto de mi vida”: la dura confesión de Hernán Drago sobre el amor

“Estoy muy bien solo. Como verán, trabajo todo el día, de lunes a lunes, y a veces, cuando llego a mi casa, siento esa sensación. Esa sensación es que no voy a encontrar a alguien que sea recíproco, que se amolde a mi vida y yo me pueda amoldar a la de ella”, agregó. “Estoy muy bien solo, pero no es una felicidad completa”, sostuvo.