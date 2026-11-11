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“Voy a estar solo el resto de mi vida”: la dura confesión de Hernán Drago sobre el amor

Invitado a Podemos hablar, el modelo se sinceró sobre su presente sentimental y reconoció que, aunque disfruta de la soltería, siente que le falta algo.

“Voy a estar solo el resto de mi vida”: la dura confesión de Hernán Drago sobre el amor
Por Redacción Espectáculos 11 Noviembre 2026

Resumen para apurados

  • Hernán Drago confesó en el programa "Podemos Hablar" de Telefe que teme quedarse solo el resto de su vida por la dificultad de hallar una pareja recíproca.
  • Pese a su éxito laboral de lunes a lunes y disfrutar la soltería, el modelo admitió que siente que su felicidad no es completa al regresar a su casa sin compañía.
  • La revelación expone el costado vulnerable del conductor, abriendo el debate público sobre la soledad y las dificultades para conciliar una intensa carrera con el amor.
Resumen generado con IA

Hernán Drago se sinceró en un programa de televisión, donde habló sobre su vida sentimental y los miedos que tiene en torno al amor. Invitado a Podemos hablar (Telefe), el modelo se refirió a su presente y, aunque aseguró que en lo profesional está muy bien y que trabaja “de lunes a lunes”, reconoció que siente que le falta algo: estar en pareja.

Drago no solo trabaja en televisión, sino que también conduce eventos todos los fines de semana en distintas provincias de la Argentina. Sin embargo, según manifestó en el ciclo de Andy Kusnetzoff, aunque disfruta de estar soltero, esa felicidad no es “completa”.

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A su vez, habló de las dificultades que encuentra a la hora de formar una pareja y reconoció que tiene la sensación de que no volverá a encontrar a alguien que pueda acompañarlo.

Todo ocurrió durante el segmento en el que los invitados deben contar qué desean dejar atrás en sus vidas. “Yo quiero dejar atrás una sensación que me invade de no hace mucho tiempo”, reconoció Drago.

Luego, profundizó: “No es un sentimiento, sino una sensación, tal vez a nivel personal y sentimental. Voy a estar solo a nivel pareja el resto de mi vida. Siento eso y tengo esa sensación”.

“Estoy muy bien solo. Como verán, trabajo todo el día, de lunes a lunes, y a veces, cuando llego a mi casa, siento esa sensación. Esa sensación es que no voy a encontrar a alguien que sea recíproco, que se amolde a mi vida y yo me pueda amoldar a la de ella”, agregó. “Estoy muy bien solo, pero no es una felicidad completa”, sostuvo.

“Soy un tipo feliz, pero siento que todavía tengo mucho amor para dar, pero no sé si lo voy a poder dar. Y no me gusta sentir eso”, concluyó.

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