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Alanis Morissette reveló que es pansexual: ¿qué significa?

La artista canadiense habló de su sexualidad durante un podcast.

Alanis Morissette celebra los 30 años de Jagged Little Pill
Alanis Morissette celebra los 30 años de "Jagged Little Pill"
Por Redacción Espectáculos 11 Noviembre 2026

Resumen para apurados

  • La cantante canadiense Alanis Morissette reveló recientemente en el pódcast 'Handsome' que es pansexual, al explicar que siente atracción independientemente del género.
  • La artista, casada con Mario Treadway, ya había comentado en 2008 que tuvo vínculos con mujeres. La declaración surgió entre bromas con las comediantes del programa.
  • Su testimonio aporta visibilidad a la diversidad sexual y abre el debate social sobre la distinción entre identidad de género y las distintas orientaciones afectivas.
Resumen generado con IA

Alanis Morissette, la cantante canadiense de 52 años, sorprendió con una revelación sobre su vida personal durante su participación en un pódcast. La artista contó que se identifica como pansexual, una orientación sexual que se caracteriza por la atracción hacia las personas independientemente de su género.

Sin embargo, no es la primera vez que habla abiertamente sobre su sexualidad. En 2008 ya había contado en distintas entrevistas que había mantenido algunas relaciones con mujeres.

Sus últimas declaraciones se produjeron en el pódcast Handsome, conducido por las comediantes Tig Notaro, Fortune Feimster y Mae Martin. Durante la conversación, Morissette, casada con el artista de hip hop Mario Treadway, conocido como Souleye, se refirió al tema con naturalidad.

Feimster hizo referencia a los hombres que habían lastimado sentimentalmente a la cantautora y comentó: “Lamento que esos hombres te hayan hecho daño, pero no lamento las canciones que surgieron de eso. Son realmente increíbles”.

Luego, en tono de broma, le preguntó si alguna de esas experiencias le había provocado ganas de ser lesbiana.

La respuesta de Morissette fue directa: “Soy pansexual, así que sí, me atrae todo”. Ante la repregunta de Notaro, quien quiso saber si realmente se identificaba de esa manera, la cantante ratificó: “Lo soy”, entre risas.

Qué significa ser pansexual

Desde Amnistía Internacional explican que la pansexualidad es una orientación sexual basada en la atracción hacia las personas, independientemente de su género.

Esto significa que una persona pansexual puede sentir atracción emocional, afectiva o sexual sin que el género de la otra persona sea un factor determinante.

Identidad de género y orientación sexual: cuáles son las diferencias

Amnistía Internacional también distingue entre identidad de género y orientación sexual, dos conceptos que suelen confundirse.

La identidad de género es la vivencia interna e individual del género tal como cada persona lo siente profundamente, y puede coincidir o no con el sexo que se le asignó al nacer.

“La identidad de género puede no corresponderse con ningún género, con más de uno (como el género fluido), con el femenino, con el masculino o con otro género, como el género no binario”, explican desde la organización.

En ese sentido, remarcan que “identidad de género” no es lo mismo que “orientación sexual”.

Por su parte, la orientación sexual se refiere a la capacidad de cada persona de sentir atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente al propio, del mismo género o de distintos géneros. También comprende la posibilidad de mantener relaciones íntimas, amorosas o sexuales con esas personas.

Desde Amnistía Internacional aclaran, además, que los términos que utilizan las personas para definir su sexualidad y aquellos con los que se identifican pueden variar ampliamente de una cultura a otra.

Cuáles son los distintos tipos de orientación sexual

Entre las orientaciones sexuales más conocidas, Amnistía Internacional identifica las siguientes:

Pansexual: atracción hacia personas independientemente de su género.

Heterosexual: atracción hacia personas de un género diferente al propio.

Homosexual: atracción hacia personas del mismo género, como ocurre con las lesbianas y los gays.

Bisexual: atracción hacia personas de más de un género.

Asexual: ausencia de atracción sexual hacia otras personas.

Demisexual: personas que solo sienten atracción sexual cuando existe un vínculo emocional.

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