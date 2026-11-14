La mancha por Curvularia dominó el panorama sanitario de la campaña de maíz en la región

Las evaluaciones también abarcaron la sanidad de los granos, mediante observación visual. Se registró un máximo de un 5% en peso de granos dañados asociados a Fusarium verticillioides en Overo Pozo y de un 1% para Fusarium graminearum en Los Altos. Sin embargo, en las siembras de granos de maíz en medios de cultivo artificial se detectó una mayor presencia de estos patógenos. La incidencia promedio de F. verticillioides alcanzó un 42% en Arenales, y la de F. graminearum, un 17% en Los Altos. Ambas determinaciones miden aspectos diferentes: una cuantifica el daño visible y la otra detecta la presencia del hongo. Por eso, un bajo porcentaje de granos visiblemente dañados no necesariamente significa una baja presencia de patógenos.