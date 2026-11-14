La mancha por Curvularia dominó el panorama sanitario de la campaña de maíz en la región
La Eeaoc difundió los resultados de cuatro ensayos de híbridos comerciales sembrados en macroparcelas ubicadas en Overo Pozo (Tucumán) en Arenales y en El Charco (Santiago del Estero), y en Los Altos (Catamarca).
Organizado por el programa Granos de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc), en la Sociedad Rural de Tucumán, el XXV° Taller de Híbridos y Manejo de Maíz abordó diferentes aspectos de la nutrición, de la sanidad, de las malezas y de la economía del cultivo.
La agenda integró información para brindar herramientas que contribuyan a las decisiones del sector productivo. Además, el encuentro funcionó como un espacio de intercambio para compartir el conocimiento generado por la Eeaoc.
En sanidad, se presentó un amplio panorama de las principales enfermedades detectadas y de los resultados de las estrategias de control.
La mancha por Curvularia fue la enfermedad de mayor importancia durante la campaña 2025/2026, tanto por su distribución como por los niveles de severidad alcanzados en algunos ambientes de la provincia de Tucumán y de áreas de influencia. Lo señaló la especialista de la sección Fitopatología de la Eeaoc Catalina Aguaysol al presentar los resultados del relevamiento de enfermedades.
Aguaysol explicó que se evaluaron los híbridos comerciales sembrados en cuatro ensayos de macroparcelas, ubicados en Overo Pozo, en Tucumán; en Arenales y en El Charco, en Santiago del Estero; y en Los Altos, en la provincia de Catamarca.
La mancha por Curvularia, causada por Curvularia lunata, estuvo presente en las cuatro macroparcelas evaluadas. Apareció en etapas vegetativas, con un aumento de la severidad hacia los estadios reproductivos. Los valores máximos de severidad promedio fueron de un 13% en Overo Pozo y de un 9% en Arenales y en El Charco. En Los Altos, en cambio, se registraron los mayores valores promedio, que en algunos materiales llegaron hasta el 70% de severidad. Esto evidenció diferencias importantes entre ambientes.
También se detectaron enfermedades como el tizón foliar del maíz, la mancha blanca, la mancha por Bipolaris y la mancha por Cercospora. El tizón presentó una distribución generalizada, con niveles muy bajos en Overo Pozo (inferiores a un 1%) y con una severidad promedio máxima de un 17% en Los Altos.
La mancha por Bipolaris se presentó con niveles máximos de severidad promedio de un 7% en Overo Pozo y de un 9% en Los Altos. La mancha blanca y la mancha por Cercospora, por su parte, se concentraron principalmente en este último ambiente.
Aguaysol remarcó la necesidad de identificar correctamente las enfermedades foliares y sugirió que, ante cualquier síntoma dudoso, el diagnóstico se complete mediante análisis de laboratorio.
Las evaluaciones también abarcaron la sanidad de los granos, mediante observación visual. Se registró un máximo de un 5% en peso de granos dañados asociados a Fusarium verticillioides en Overo Pozo y de un 1% para Fusarium graminearum en Los Altos. Sin embargo, en las siembras de granos de maíz en medios de cultivo artificial se detectó una mayor presencia de estos patógenos. La incidencia promedio de F. verticillioides alcanzó un 42% en Arenales, y la de F. graminearum, un 17% en Los Altos. Ambas determinaciones miden aspectos diferentes: una cuantifica el daño visible y la otra detecta la presencia del hongo. Por eso, un bajo porcentaje de granos visiblemente dañados no necesariamente significa una baja presencia de patógenos.
En las evaluaciones de tallos debilitados o quebrados se detectaron patógenos, principalmente Fusarium sp. y, con muy baja incidencia, otros como Macrophomina phaseolina y Stenocarpella maydis. No obstante, algunos tallos afectados no presentaron patógenos. La especialista señaló que estos problemas no deben atribuirse exclusivamente a enfermedades, ya que también intervienen otros factores fisiológicos y ambientales.