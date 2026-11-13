Se entregó el ex director del Banco Central de Paraguay acusado por el caso Ueno Bank

El exintegrante del directorio del Banco Central de Paraguay (BCP), Marco Aurelio González, se presentó este viernes ante las autoridades policiales y quedó a disposición de la Fiscalía, en el marco de la investigación por la crisis de Ueno Bank. Su entrega se produjo horas después de que un operativo para detenerlo fracasara porque no fue encontrado en su vivienda de la ciudad de Luque.