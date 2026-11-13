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Se entregó el ex director del Banco Central de Paraguay acusado por el caso Ueno Bank

Marco Aurelio González se presentó ante la Policía luego de que un allanamiento en su domicilio no lograra localizarlo y fuera declarado prófugo.

EN PARAGUAY. Ueno Bank fue intervenido por el Banco Central.
EN PARAGUAY. Ueno Bank fue intervenido por el Banco Central.
Por Redacción Mundo Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Marco Aurelio González, exdirector del Banco Central de Paraguay, se entregó este viernes en Asunción tras ser declarado prófugo por la causa de insolvencia de Ueno Bank.
  • La Fiscalía ordenó arrestar a exdirectivos del BCP acusados de conocer el déficit de Ueno Bank y omitir medidas correctivas, permitiendo la captación irregular de depósitos.
  • El caso provocó la intervención de la entidad, compromete fondos públicos y privados, y salpica al expresidente Santiago Peña, destituido e imputado por presunta corrupción.
Resumen generado con IA

El exintegrante del directorio del Banco Central de Paraguay (BCP), Marco Aurelio González, se presentó este viernes ante las autoridades policiales y quedó a disposición de la Fiscalía, en el marco de la investigación por la crisis de Ueno Bank. Su entrega se produjo horas después de que un operativo para detenerlo fracasara porque no fue encontrado en su vivienda de la ciudad de Luque.

González llegó antes de las 8 a la Dirección Contra el Crimen Organizado, acompañado por su abogado, Arturo Daniel. Luego fue trasladado ante la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), donde prestó declaración indagatoria.

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Su defensa explicó que el exfuncionario atravesaba un problema de salud y que decidió presentarse voluntariamente para evitar especulaciones sobre una posible fuga. Tras no encontrarlo durante el allanamiento, las autoridades lo habían declarado prófugo.

El procedimiento formó parte de un operativo simultáneo dispuesto por el Ministerio Público para detener a tres exintegrantes del directorio del BCP. En el mismo despliegue fueron arrestados Liana Caballero, quien se desempeñó como presidenta interina de la entidad tras la renuncia de Carlos Carvallo, y Miguel Ángel Mora, detenido en su residencia de Luque, replicó el diario "Ámbito".

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Investigación por la insolvencia de Ueno Bank

La hipótesis fiscal sostiene que los tres exfuncionarios habrían tenido "conocimiento directo y temprano, al menos desde diciembre de 2025", de la situación de insolvencia de Ueno Bank y de presuntas irregularidades en la concesión de créditos a empresas vinculadas con el propio grupo empresarial.

Según la investigación, pese a contar con esa información, los integrantes del directorio habrían omitido implementar las medidas correctivas que les exigían sus atribuciones legales. Esa presunta inacción habría permitido que la entidad continuara captando depósitos del público a pesar de encontrarse en una situación de insolvencia.

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El 3 de noviembre, el Banco Central de Paraguay anunció el inicio de un procedimiento de resolución de Ueno Bank, a partir del deterioro de sus indicadores de solvencia y de presuntas irregularidades crediticias. La decisión puso bajo la lupa los ahorros de cientos de miles de usuarios y los fondos de distintas instituciones del Estado depositados en la entidad.

La causa también alcanza al expresidente del BCP Carlos Carvallo, al superintendente de Bancos, Holger Insfrán, detenido en las últimas horas, y al expresidente paraguayo Santiago Peña, quien fue destituido mediante un juicio político y posteriormente imputado por lesión de confianza y administración en beneficio propio. Peña había sido accionista del grupo empresarial que integra Ueno hasta marzo de 2025.

En declaraciones a NPY, el abogado de González cuestionó el desarrollo de la causa y la calificó como una investigación con "alto componente político". También anticipó que solicitará acceso a la carpeta fiscal para conocer los elementos que se le atribuyen a su defendido.

Además, aseguró que el exdirector del Banco Central había sido uno de los denunciantes de los hechos investigados. "Veremos qué pasa, es poca la información que tenemos todavía", afirmó.

González había presentado su renuncia al directorio del BCP el 4 de noviembre, mediante una nota dirigida a la Presidencia de la República. La dimisión se produjo pocos días después de que la autoridad monetaria informara que el índice de solvencia de Ueno Bank se encontraba por debajo del 50% del mínimo exigido.

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