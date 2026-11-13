Política

Javier Milei habló con el nuevo presidente de Paraguay y expresó su respaldo político

El mandatario argentino mantuvo una conversación telefónica con Pedro Alliana, quien asumió el 6 de noviembre tras la destitución de Santiago Peña.

Javier Milei, presidente de la Nación.
Javier Milei, presidente de la Nación.
Por Redacción Política Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • Javier Milei dialogó por teléfono con el nuevo mandatario paraguayo, Pedro Alliana, para expresarle su apoyo político y ratificar la agenda bilateral tras el recambio institucional.
  • Alliana asumió el 6 de noviembre luego de que el Congreso paraguayo destituyera mediante juicio político a Santiago Peña, en medio del escándalo financiero por el caso Ueno Bank.
  • El nuevo mandatario completará el período hasta agosto de 2028, mientras ambos gobiernos buscan asegurar la estabilidad regional y la continuidad comercial y económica conjunta.
Resumen generado con IA

El presidente Javier Milei se comunicó telefónicamente con su par de Paraguay, Pedro Alliana, para transmitirle su respaldo político tras su reciente llegada al Poder Ejecutivo y ratificar la intención de fortalecer los vínculos bilaterales.

Durante el contacto, ambos abordaron la continuidad de la agenda común en materia económica, comercial y de cooperación, luego de la salida de Santiago Peña, consignó el diario "Ámbito".

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El mandatario argentino confirmó la conversación a través de un mensaje publicado en su cuenta de X, en el que destacó el tono del diálogo y le deseó éxitos a su nuevo par. "Hoy mantuve una excelente y cálida conversación con Pedro Alliana, quien asumió la Presidencia de la República del Paraguay", escribió.

En la misma publicación, Milei le transmitió "todo el afecto y apoyo de la Argentina en esta nueva etapa" y sostuvo que ambos países están unidos por una historia común, profundos lazos de amistad y una vocación compartida en defensa de las ideas de la libertad.

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"Reafirmamos nuestro compromiso de seguir profundizando la agenda bilateral, fortaleciendo la cooperación política, económica y comercial, y trabajando juntos para generar nuevas oportunidades de crecimiento, desarrollo y prosperidad para nuestros pueblos", expresó el Presidente. Además, le aseguró a Alliana que Argentina será "un socio, un aliado y un amigo para esta nueva etapa".

El cambio de gobierno en Paraguay

Alliana asumió el Poder Ejecutivo el viernes 6 de noviembre, luego de que el Congreso paraguayo aprobara la destitución de Santiago Peña mediante un juicio político. La crisis tuvo entre sus principales detonantes el colapso de Ueno Bank y los cuestionamientos políticos y financieros que alcanzaron a la administración saliente.

El nuevo mandatario deberá completar el período constitucional hasta agosto de 2028.

La comunicación entre ambos presidentes había sido anticipada por el canciller argentino, Pablo Quirno, quien el jueves confirmó que la Cancillería trabajaba para concretar el contacto. El funcionario explicó que la conversación se había demorado por la agenda oficial relacionada con la visita del papa León XIV a la Argentina y aseguró que los vínculos con Paraguay seguían siendo excelentes.

Hasta entonces, el gobierno argentino había evitado pronunciarse sobre la destitución de Peña, pese a la cercanía política que Milei mantenía con el mandatario saliente. La cautela diplomática se mantuvo durante los primeros días de la crisis institucional, que derivó en un cambio abrupto de autoridades y todavía tiene derivaciones políticas y judiciales en Paraguay.

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