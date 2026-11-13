Siguen los pagos de Anses: quiénes cobran del 16 al 20 de noviembre

El único parón previsto que habrá en los días de depósito se realizará el lunes siguiente, 23 de noviembre. Este día fue declarado feriado nacional por el Día de la Soberanía Nacional. Aunque la fecha original se conmemora el 20 de noviembre, este año se decidió trasladar la efeméride a la semana posterior. Por ello, los argentinos tendrán un fin de semana largo de tres días.