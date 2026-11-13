Siguen los pagos de Anses: quiénes cobran del 16 al 20 de noviembre

Resumen para apurados
- Anses continúa en Argentina el pago de jubilaciones, pensiones y asignaciones del 16 al 20 de noviembre, según la terminación de DNI conforme al calendario oficial.
- Los depósitos se normalizan tras una semana irregular, con una jubilación mínima fijada en $514.158,46 que incluye un bono extraordinario de $70.000 para los titulares.
- El esquema tendrá una pausa el 23 de noviembre por el feriado de la Soberanía Nacional, postergando los haberes superiores a la mínima para la última semana del mes.
El calendario de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) seguirá corriendo luego de una semana irregular. Pasados los feriados por la visita del Papa, la entidad previsional retomará los depósitos. La semana próxima, entre el lunes 16 y el viernes 20, los pagos se harán con normalidad, sin interrupciones previstas.
El único parón previsto que habrá en los días de depósito se realizará el lunes siguiente, 23 de noviembre. Este día fue declarado feriado nacional por el Día de la Soberanía Nacional. Aunque la fecha original se conmemora el 20 de noviembre, este año se decidió trasladar la efeméride a la semana posterior. Por ello, los argentinos tendrán un fin de semana largo de tres días.
Anses: quiénes cobran entre el 16 y el 20 de noviembre
Lunes 16 de noviembre
Titulares de jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 5
Titulares de Asignación Familiar por Hijo con DNI terminados en 3
Titulares de Asignación Universal por Hijo con DNI terminados en 3
Titulares de Asignación por Embarazo con DNI terminados en 3
Titulares de Asignación Prenatal y Asignación por Maternidad con DNI terminados en 4 y 5
Martes 17 de noviembre
Titulares de jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 6
Titulares de Asignación Familiar por Hijo con DNI terminados en 4
Titulares de Asignación Universal por Hijo con DNI terminados en 4
Titulares de Asignación por Embarazo con DNI terminados en 4
Titulares de Asignación Prenatal y Asignación por Maternidad con DNI terminados en 6 y 7
Miércoles 18 de noviembre
Titulares de jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 7
Titulares de Asignación Familiar por Hijo con DNI terminados en 5
Titulares de Asignación Universal por Hijo con DNI terminados en 5
Titulares de Asignación por Embarazo con DNI terminados en 5
Titulares de Asignación Prenatal y Asignación por Maternidad con DNI terminados en 8 y 9
Jueves 19 de noviembre
Titulares de jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 8
Titulares de Asignación Familiar por Hijo con DNI terminados en 6
Titulares de Asignación Universal por Hijo con DNI terminados en 6
Titulares de Asignación por Embarazo con DNI terminados en 6
Viernes 20 de noviembre
Titulares de jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 9
Titulares de Asignación Familiar por Hijo con DNI terminados en 7
Titulares de Asignación Universal por Hijo con DNI terminados en 7
Titulares de Asignación por Embarazo con DNI terminados en 7
Prestaciones de Anses de noviembre
Quienes cobren jubilaciones y pensiones mínimas percibirán un total de $514.158,46 este mes, con el bono extraordinario de $70.000 incluido. Los titulares de Pensión Universal para el Adulto Mayor cobrarán un total de $525.326,77.
También se abonarán las demás prestaciones que habitualmente otorga Anses. Los titulares de Pensión No Contributiva por Invalidez y Vejez recibirán en total $380.910,92 y los de Pensión Madre de 7 Hijos, $515.158,46. La Asignación Universal por Hijo será de $159.611, la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad pasa a $519.704, la Asignación Familiar por Hijo a $79.816 y la Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad a $259.864.