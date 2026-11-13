Una jubilada lleva un mes presa por intentar robar un corte de carne de un supermercado

Estela Chávez tiene más de 65 años, seis hijos y cobra la jubilación mínima. Vive en una casa de un barrio popular de San Fernando junto a una de sus nietas. Durante buena parte de su vida trabajó en casas particulares, donde realizaba tareas de limpieza. Iba de un domicilio a otro y, en algunos casos, debía descontar de sus ingresos el costo del transporte. Con el tiempo, los gastos comenzaron a superar sus posibilidades y el esfuerzo físico se volvió cada vez más difícil de sostener. Finalmente, dejó de trabajar y accedió a una jubilación mediante la moratoria previsional, antes de que venciera ese régimen.