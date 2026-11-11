De la política a la vida cotidiana: cómo cambió la influencia de la Iglesia en Tucumán y la Argentina

Desde la fundación de las primeras ciudades hasta la organización del Estado, la educación y las costumbres, la Iglesia católica tuvo un papel central en la historia argentina y tucumana. Durante siglos, su influencia excedió el ámbito religioso y se extendió a la política, la cultura y la vida social. Sin embargo, las transformaciones de la sociedad modificaron su lugar y su capacidad de intervención. ¿Cuánto de aquel poder conserva actualmente? ¿Qué representa la visita del papa León XIV? La historiadora Eliana Perilli de Colombres Garmendia analizó ese recorrido y los cambios que atravesó la institución.