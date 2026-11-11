De la política a la vida cotidiana: cómo cambió la influencia de la Iglesia en Tucumán y la Argentina

Resumen para apurados
- La historiadora Eliana Perilli analizó en Tucumán la evolución del poder de la Iglesia católica en el país, ante la histórica visita papal de León XIV y los cambios sociales.
- Desde la Colonia, la institución moldeó la política, la educación y el registro civil, pero el avance del Estado y la secularización redujeron su peso en la vida cotidiana.
- Pese a perder incidencia directa en políticas públicas, el fervor popular ante el pontífice demuestra que la Iglesia retiene un fuerte valor simbólico y de contención social.
Desde la fundación de las primeras ciudades hasta la organización del Estado, la educación y las costumbres, la Iglesia católica tuvo un papel central en la historia argentina y tucumana. Durante siglos, su influencia excedió el ámbito religioso y se extendió a la política, la cultura y la vida social. Sin embargo, las transformaciones de la sociedad modificaron su lugar y su capacidad de intervención. ¿Cuánto de aquel poder conserva actualmente? ¿Qué representa la visita del papa León XIV? La historiadora Eliana Perilli de Colombres Garmendia analizó ese recorrido y los cambios que atravesó la institución.
Los orígenes de una influencia que marcó a Tucumán
La presencia de la Iglesia en Tucumán se remonta a la fundación de la ciudad. Cuando Diego de Villarroel estableció San Miguel de Tucumán en Ibatín -explicó Perilli de Colombres Garmendia-, lo hizo en nombre de Dios, del rey y del gobernador de Tucumán. Con los españoles llegaron también las primeras órdenes religiosas: franciscanos, mercedarios y dominicos. A fines de 1585 se incorporaron los jesuitas, cuya labor dejó una profunda huella en la región.
“La Iglesia estuvo presente desde los comienzos de la presencia de España en América”, dijo la historiadora. Según señaló, su intervención no se limitó a la evangelización, sino que alcanzó la educación, la cultura, la organización social y el desarrollo económico. “La influencia de la Iglesia resultó un pilar fundamental y marcó profundamente la configuración social, política y religiosa de esta región”, sostuvo.
Durante la Colonia, el poder político y el religioso estuvieron estrechamente vinculados. La Iglesia registraba nacimientos, matrimonios y defunciones, mientras que las celebraciones religiosas organizaban buena parte de la vida comunitaria. “La sociabilidad tucumana giraba en torno a las prácticas religiosas”, recordó.
La relación con el poder político
La influencia eclesiástica también se manifestó durante la Independencia y la organización del Estado argentino. El clero integró las principales instituciones políticas y tuvo representantes en acontecimientos decisivos, como el Congreso de Tucumán de 1816. Pedro Miguel Aráoz y José Ignacio Thames fueron dos de los sacerdotes que participaron como diputados.
“El clero conformaba la clase ilustrada e integró las distintas instituciones como la Primera Junta de Gobierno, el Triunvirato, la Asamblea del Año XIII, el Congreso de Tucumán”, indicó. Los capellanes también acompañaban a los ejércitos patriotas, que combatían invocando la protección de la Virgen.
La relación entre la Iglesia y el Estado atravesó, sin embargo, distintas etapas. La Constitución Nacional de 1853 estableció el sostenimiento del culto católico por parte del Gobierno federal, mientras que décadas después, durante la presidencia de Julio Argentino Roca, las leyes de creación del Registro Civil y de educación laica marcaron un avance del Estado sobre funciones que hasta entonces estaban vinculadas con la institución religiosa.
En Tucumán, la Iglesia mantuvo una relación estrecha con las clases dirigentes. Durante el siglo XIX participó de los gobiernos y, en el XX, administró numerosas instituciones educativas y de beneficencia. La historiadora destacó el compromiso de familias como la de Alfredo Guzmán y Guillermina Leston de Guzmán, quienes impulsaron obras como la Sala Cuna, el Colegio Guillermina y el Hogar de Ancianos San José.
“Hasta la primera mitad del siglo XX la clase dirigente tenía un compromiso social que se manifestaba en donaciones y obras de caridad. ‘Quien más tiene, más obligación de dar contrae’. Hoy los empresarios tienen otra mentalidad”, sostuvo.
Educación, cultura y vida cotidiana
La influencia de la Iglesia no se construyó solamente desde su vínculo con el poder, sino también a través de su presencia en la educación y las tradiciones. En Tucumán, esa impronta se expresó en instituciones que continúan funcionando, como los colegios del Sagrado Corazón, Nuestra Señora del Huerto, Santa Rosa y Guillermina Leston de Guzmán. “Tuvo un rol muy importante en la educación desde los tiempos de la Colonia. Fundó desde la primera Escuela de San Francisco hasta colegios que hasta hoy perduran”, señaló Perilli de Colombres Garmendia.
La institución también tuvo una participación destacada en la construcción de la identidad cultural de la provincia. La historiadora recordó a la Generación del Centenario, cuyos integrantes defendían al norte argentino como un reservorio de la fe cristiana y los valores tradicionales. Entre sus referentes mencionó a Ernesto Padilla, quien intervino para impedir la aprobación de la ley de divorcio en el Congreso, y a Alberto Rougés, que junto con Padilla impulsó el rescate de la poesía tradicional realizado por Juan Alfonso Carrizo.
Una Iglesia con menor preeminencia social
Para la historiadora, la Iglesia conserva una influencia importante en Tucumán, aunque su capacidad para intervenir en las decisiones políticas y sociales ya no es la misma. La aparición de otras instituciones y los cambios culturales modificaron su lugar en la sociedad.
“En las últimas décadas tiene un peso relativo, pero sigue siendo importante. El Estado la desplazó de las tareas de asistencia social. En Tucumán la mayoría de la población sigue siendo católica, aunque la sociedad está bastante desacralizada y han crecido otros credos”, analizó.
También perdió fuerza la participación en organizaciones que históricamente funcionaron como espacios de formación y compromiso religioso. Ese proceso también se refleja en la vida familiar. “La relación con la Iglesia cambió porque se toman los principios de la Iglesia en forma más liviana y la familia atravesó un proceso de secularización. Hay menos sacerdotes, ya que no se fomentan las vocaciones, se los incluye menos en la vida familiar. Antes era común la frecuencia de sacerdotes en reuniones familiares”, explicó.
Frente a ese escenario, “la Iglesia ha tratado de ir adecuándose a las demandas de la sociedad. Procura incorporar a los laicos, asistir a las zonas rurales como así también de la periferia de la ciudad. Su acción con los sectores marginales y contra la droga es notable”, destacó.
Al resumir los cambios, Perilli de Colombres Garmendia planteó una diferencia entre la permanencia de la fe y la pérdida de autoridad social. “Permanece la adhesión al culto, se respeta la jerarquía, pero ha perdido la preminencia social. Creo que la Iglesia conserva influencia realtiva en una sociedad cada vez más crítica y laica”, dijo.
La visita del Papa y el peso simbólico de la Iglesia
En ese contexto, la llegada de León XIV representa un acontecimiento histórico y una oportunidad para observar qué lugar conserva la institución en la sociedad argentina. Para la historiadora, la magnitud del recibimiento y la respuesta de la población expresan que la Iglesia todavía tiene un papel relevante.
“La visita del Papa en la Argentina es expresión de que la Iglesia cumple un rol muy importante en nuestro país, y es reforzada con la visita del Papa. Esto se desprende de la magnitud del recibimiento y en la espontánea alegría del pueblo. Es un hecho histórico ya que solo Juan Pablo II y ahora León XVIII pisaron nuestro suelo”, reflexionó.