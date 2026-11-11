Los “guardianes” del Regional 2022: los campeones de Huirapuca que buscan repetir la gloria ante Tucumán Rugby
11 integrantes del plantel campeón de 2022 y los mismos entrenadores volverán a enfrentar al “Verdinegro” en una final del Regional del NOA. Juan Manuel Molinuevo, autor de los 19 puntos de aquella consagración, lidera una generación que mantiene intacta su ilusión.
Resumen para apurados
- Huirapuca enfrentará este sábado a Tucumán Rugby en la final del Regional del NOA en Natación y Gimnasia, buscando repetir el título con la base campeona de 2022.
- Con 11 jugadores y el cuerpo técnico del título de 2022, el equipo de Concepción llegó a la definición tras superar 30-29 a Natación y Gimnasia con un agónico try en la semifinal.
- Huirapuca buscará conquistar su sexta corona regional de la mano de sus referentes, mientras Tucumán Rugby intentará cambiar el desenlace de la recordada final de 2022.
Juan Manuel Molinuevo conoce como pocos la sensación de levantar una copa frente a Tucumán Rugby. En 2022, sus 19 puntos fueron decisivos para que Huirapuca conquistara el Regional del NOA después de nueve años de espera. Aquella tarde en Los Tarcos quedó grabada en la memoria del rugby de Concepción. Pero el apertura no fue el único protagonista de una historia que, cuatro años después, tendrá un nuevo capítulo. Este sábado, desde las 16, en Natación y Gimnasia, 11 integrantes de aquel plantel campeón volverán a encontrarse con el mismo rival, con la posibilidad de repetir una conquista que todavía los une.
Matías Giménez, Jesús Albornoz, Enzo Gutiérrez, Enzo Egea, Santiago Rocchia Ferro, Ignacio González, Juan Herrera, Juan Manuel Molinuevo, Gabriel Herrera, Isaías Montoya y Conrado Agüero son los nombres que conectan ambas finales. Algunos cambiaron sus responsabilidades dentro del equipo; otros acumularon experiencia y atravesaron distintas etapas. Sin embargo, todos conservan algo en común: saben lo que significa vencer al “Verdinegro” en una definición.
La continuidad también alcanza al cuerpo técnico. Tristán Molinuevo y Federico González, responsables de aquella consagración, volverán a conducir a Huirapuca. No se trata solamente de una coincidencia de nombres, sino de la permanencia de una estructura que encontró en el sentido de pertenencia una de sus principales fortalezas.
Para Juan Manuel Molinuevo, aquella final permanece como un recuerdo especial. Huirapuca ganó 19-18 en un encuentro de enorme tensión, en el que el apertura anotó todos los puntos del campeón. Sin embargo, lejos de detenerse en su actuación individual, pone el foco en las dificultades que deberán afrontar nuevamente.
“Fue un partido durísimo. No tengo dudas de que este va a ser así o más duro todavía. Son finales, se definen por detalles y la concentración va a ser clave”, señaló.
La fortaleza de un grupo que perdura
El camino hacia esta nueva definición tampoco resultó sencillo. Huirapuca eliminó a Natación y Gimnasia por 30-29 en una semifinal dramática, resuelta con un try de Tomás Dande en la última jugada. La clasificación confirmó la capacidad del equipo para sobreponerse a situaciones adversas y sostener sus aspiraciones hasta el final.
“La estamos disfrutando. Sabemos que se viene un partido muy duro con Tucumán Rugby, pero es la última semana del año, así que vamos a prepararla de la mejor forma”, expresó el apertura.
Cuando intenta explicar qué mantiene vigente a esta generación, Molinuevo no señala una jugada ni una virtud individual. Su respuesta apunta directamente a los vínculos construidos dentro del plantel.
“El grupo, más que nada. Siempre que hay un buen grupo hay buenos resultados y creo que eso es fundamental”, afirmó.
A esa fortaleza colectiva le suma una evolución en aspectos determinantes del juego. “No bajar los brazos. La formación fija es importantísima para andar bien en el torneo. Creo que venimos mejorando partido a partido”, analizó.
Una historia que comenzó de la mano de su padre
El vínculo de Molinuevo con Huirapuca comenzó cuando apenas tenía cuatro años. Fue su padre, Tristán, quien lo llevó por primera vez al club. Desde entonces, el rugby se convirtió en una parte inseparable de su vida, aunque durante su infancia también practicó tenis, deporte al que se dedicaba su hermano.
A los 15 años tuvo que elegir entre ambas disciplinas. “Yo lo tenía clarísimo. El rugby era lo que más me gustaba y lo que más me gusta”, recordó.
Aquella decisión terminó convirtiéndose en una historia familiar que atraviesa generaciones. Tristán fue el entrenador campeón de 2022 y ahora volverá a dirigir a su hijo en otra definición frente a Tucumán Rugby.
“Hablo mucho con él. Me da mucha tranquilidad saber que el equipo y todo el club te bancan”, explicó.
Lejos de representar una carga, esa relación implica una motivación adicional. “Es una presión linda porque siento que tengo que dar más que el resto, que tengo que estar exigiéndome un poco más”, reconoció.
El presente también tiene un significado especial después de varias lesiones que le impidieron disfrutar plenamente de otras temporadas. “Venía de muchas lesiones y no lo había disfrutado tanto. Jugar una segunda final con el club es de lo más lindo que hay”, confesó.
El sábado, Huirapuca buscará su sexta corona regional. Enfrente estará un Tucumán Rugby que pretende cambiar el desenlace de 2022. Del lado de Concepción, en cambio, habrá una generación que conoce el camino hacia el título. Y que, cuatro años después, quiere demostrar que aquella conquista todavía puede tener una continuación.