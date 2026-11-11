Los “guardianes” del Regional 2022: los campeones de Huirapuca que buscan repetir la gloria ante Tucumán Rugby

Juan Manuel Molinuevo conoce como pocos la sensación de levantar una copa frente a Tucumán Rugby. En 2022, sus 19 puntos fueron decisivos para que Huirapuca conquistara el Regional del NOA después de nueve años de espera. Aquella tarde en Los Tarcos quedó grabada en la memoria del rugby de Concepción. Pero el apertura no fue el único protagonista de una historia que, cuatro años después, tendrá un nuevo capítulo. Este sábado, desde las 16, en Natación y Gimnasia, 11 integrantes de aquel plantel campeón volverán a encontrarse con el mismo rival, con la posibilidad de repetir una conquista que todavía los une.