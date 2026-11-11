Congreso de la AMT: La Justicia debate sus fronteras ante la irrupción de la inteligencia artificial

La tarde final mostrará los resultados concretos de los poderes judiciales y ministerios públicos. Tras la intervención de Javier Arteaga y la experiencia institucional del Ministerio Pupilar y de la Defensa de Tucumán, a cargo de su titular Washington Navarro, en la redefinición del trabajo defensivo, la mesa de casos de éxito reúne a los referentes tecnológicos de las Cortes Supremas de la Nación (Andrés Alberto Sacchi), Tucumán (Josefina Sánchez y Marcelo Zelarayán), San Juan (Mauricio Cerezo y Gustavo Moyano) y Mendoza (Mario Adaro), quienes detallan la aplicación de sistemas inteligentes bajo supervisión humana continua. También habrá espacio para el Laboratorio de Derecho y Nuevas Tecnologías. Innovación pública e inteligencia artificial y la experiencia en ese sentido de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Tucumán, con palabras de Mario Leal, Martin Rivas y Grunauer de Falú, y para la Municipalidad de San Miguel de Tucumán que, con la presentación de Marcos Rossi, mostrará el trabajo: “IA como servicio público: aplicaciones prácticas en la Municipalidad de San Miguel de Tucumán”.