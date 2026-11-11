“Está más avanzado que Messi y Cristiano Ronaldo”: la impactante afirmación de Gerrard sobre Lamine Yamal
El histórico capitán del Liverpool elogió el talento del joven futbolista del Barcelona y aseguró que tiene potencial para alcanzar el nivel de ambas leyendas. También advirtió cuál será su mayor desafío para lograrlo.
Resumen para apurados
- Steven Gerrard afirmó en un podcast que Lamine Yamal está más avanzado técnicamente que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo cuando ambos tenían 19 años.
- El exjugador inglés, que enfrentó a ambas leyendas, destacó la influencia precoz del delantero en Barcelona, aunque aclaró que esto no garantiza igualar sus carreras.
- El británico advirtió que el mayor desafío para Yamal será mantener el hambre de gloria y la regularidad durante la próxima década para alcanzar una dimensión histórica.
La irrupción de Lamine Yamal en el fútbol mundial sigue generando elogios, pero pocos tan contundentes como el que realizó Steven Gerrard. El histórico mediocampista del Liverpool aseguró que el joven español del Barcelona se encuentra en una etapa de desarrollo superior a la que atravesaban Lionel Messi y Cristiano Ronaldo cuando tenían su misma edad.
Durante su participación en el podcast The Overlap Daily, el exfutbolista inglés, que enfrentó a ambos astros durante su carrera, no dudó en establecer una comparación que seguramente despertará debate.
“Creo que está más avanzado que Cristiano Ronaldo a los 19 años. Jugué contra Messi cuando era joven y también contra Ronaldo. Creo que Lamine está más avanzado que ellos a esa edad”, sostuvo Gerrard.
El exmediocampista explicó que su valoración se basa en las condiciones técnicas y la influencia que Yamal ya tiene en los partidos. “Está haciendo cosas en un campo de fútbol que nunca había visto hacer a un jugador de 19 años”, destacó.
Sin embargo, aclaró que esa ventaja en el desarrollo no significa que el español vaya a superar las trayectorias de Messi y Cristiano. Para conseguirlo, deberá mantener su rendimiento durante muchos años y acercarse a las extraordinarias cifras goleadoras de ambos.
El principal desafío de Lamine Yamal, según Gerrard
Gerrard considera que el extremo del Barcelona tiene potencial para convertirse en una figura histórica. Incluso lo ubicó por encima del resto de los jóvenes talentos del fútbol mundial, aunque reconoció el presente de Kylian Mbappé y Erling Haaland.
“Es el jugador que he visto en directo que potencialmente puede llegar al nivel de esos dos, si sigue evolucionando. Mbappé y Haaland están ahí en sus mejores años, pero, si hablamos de jóvenes, creo que Lamine está un poco por encima del resto”, explicó.
No obstante, el inglés señaló que el mayor desafío no estará relacionado con sus condiciones futbolísticas, sino con su capacidad para sostener la ambición a lo largo de su carrera.
“El mayor desafío para él y para la gente que lo rodea en Barcelona, sus entrenadores y quienes cuidan de él, es cómo mantenerlo con hambre. Cómo conseguir que siga queriendo ganar cosas con su equipo y también premios individuales”, reflexionó.
Para Gerrard, el talento de Yamal es indiscutible, pero la constancia será determinante para comprobar si puede alcanzar la dimensión histórica de Messi y Cristiano Ronaldo.
Un presente que alimenta las comparaciones
Yamal cumplió 19 años en julio y ya cuenta con un palmarés extraordinario para su edad. Fue campeón de la Eurocopa 2024 y del Mundial 2026 con España, mientras que con Barcelona conquistó tres títulos de LaLiga, una Copa del Rey y dos Supercopas de España.
Sus actuaciones también impresionaron a Gerrard antes de sus declaraciones en el podcast. En una intervención anterior en TNT Sports, el inglés lo había definido como una “megaestrella” y un “fenómeno”, destacando sus estadísticas de goles y asistencias.
Además, consideró que el futbolista no tiene motivos deportivos para abandonar Barcelona, un club que compite habitualmente por LaLiga y la Champions League y en el que ocupa un lugar protagónico.
Así, mientras Yamal continúa construyendo su trayectoria, las comparaciones con Messi y Cristiano Ronaldo parecen inevitables. Gerrard, sin embargo, planteó una distinción importante: estar más avanzado a los 19 años no equivale a haber alcanzado sus carreras. El verdadero desafío del español será mantener ese nivel durante la próxima década.