Mauricio Pochettino cuestionó a la Premier League por el caso Manchester City: “Se ha hecho mucho daño”
El entrenador argentino apuntó contra la efectividad de los controles financieros y consideró que cualquier eventual sanción será insuficiente para reparar las desigualdades que, según planteó, se produjeron en la competencia.
Resumen para apurados
- Mauricio Pochettino criticó a la Premier League inglesa por el caso Manchester City, al afirmar que las fallas en el control financiero dañaron la justicia deportiva.
- El DT comparó la situación con su ciclo en Tottenham, donde debió competir 18 meses sin fichajes bajo estrictas reglas, mientras otros clubes gozaron de permisividad.
- Pochettino advirtió que eventuales deducciones de puntos o multas no repararán el perjuicio deportivo generado en las temporadas disputadas.
Mauricio Pochettino cuestionó duramente el funcionamiento de los controles financieros de la Premier League a partir de la situación de Manchester City. El entrenador santafesino consideró que, independientemente de una eventual sanción, será imposible reparar completamente las consecuencias deportivas de lo sucedido.
“Sea cual sea el castigo que decidan, es imposible volver atrás en el tiempo. Se ha hecho mucho daño”, expresó Pochettino, quien reconoció además que “es muy difícil saber cuál debería ser el castigo”.
Su principal cuestionamiento estuvo dirigido hacia la manera en que se aplicaron los controles. Según explicó, mientras algunas instituciones tuvieron que cumplir estrictamente las limitaciones financieras, otras habrían contado con un margen diferente.
“Muchos clubes siguieron las reglas y algunos no. Quizá pensaron que nunca llegaría el castigo. Es justo preguntarse ahora dónde estaban los controles para que se rompieran las reglas de esa manera. Eso es lo que más me llama la atención”, señaló.
Pochettino recordó su etapa en Tottenham
Para fundamentar su postura, el argentino utilizó como ejemplo lo ocurrido durante su ciclo en Tottenham, cuando el equipo consiguió mantenerse entre los principales protagonistas del fútbol inglés pese a atravesar un extenso período sin incorporaciones.
“Nosotros luchábamos por títulos con los que estaban por encima de nosotros y cada año nos mantuvimos entre los cuatro primeros, llegando a las semifinales de la Champions sin poder fichar a ningún jugador durante 18 meses”, recordó.
Pochettino cuestionó especialmente la diferencia que, según su mirada, existió en la aplicación de las normas. “Fueron muy estrictos con nosotros, pero también muy permisivos con los demás. Por eso digo que todo es muy extraño”, sostuvo.
“¿Cómo reparas todo lo que se dañó?”
El santafesino también planteó que una eventual deducción de puntos o una sanción económica no permitirían modificar lo sucedido durante las temporadas ya disputadas. “Es triste. Es una tristeza enorme”, lamentó.
Finalmente, Pochettino centró su análisis en las consecuencias deportivas que considera irreversibles. “Vivimos algo en lo que no existía la justicia deportiva. Entonces, ¿cómo reparas todo lo que se dañó?”, concluyó.