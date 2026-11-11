LG PlayConexión Play

Seguí en vivo "Conexión Play", el informativo de LA GACETA

El noticiero de "LG Play" se emite de lunes a viernes, de 9 a 12, por Canal 11 de CCC y por Canal 7 de Flow, “Somos Tucumán".

Por Redacción LA GACETA 11 Noviembre 2026

Resumen para apurados

  • LA GACETA transmite 'Conexión Play' de lunes a viernes en Tucumán, un informativo conducido por Baigorrí, Servetto y Monti para ofrecer noticias y análisis en vivo.
  • El magazine se emite de 9 a 12 por CCC, Flow y plataformas web. El ciclo integra la grilla multiplataforma del medio, buscando un periodismo dinámico e interactivo.
  • Esta apuesta consolida la presencia de LA GACETA en el ecosistema audiovisual del norte argentino, buscando fidelizar nuevas audiencias digitales con contenidos propios.
Resumen generado con IA

“Conexión Play” es uno de los informativos de LG Play que se emite de lunes a viernes, en vivo, de 9 a 12, por el Canal 11 de CCC, Canal 7 de Flow y en las plataformas de LA GACETA.

Con la conducción de Gabriela Baigorrí y Guillermo Monti, el ciclo le da continuidad informativa al canal de noticias de LA GACETA.

El programa puede verse por YouTube (@lagacetadetucuman), en www.lagaceta.com.ar, por Canal 11 de CCC y Canal 7 de Flow. Hablá con nosotros mandando un mensaje al 3814458710.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Recuerdos fotográficos: 1969. Al Hogar Feliz, el primer supermercado total
1

Recuerdos fotográficos: 1969. Al Hogar Feliz, el primer supermercado total

León XIV antes de ser Papa: LA GACETA presenta un documental sobre su vida en Perú
2

León XIV antes de ser Papa: LA GACETA presenta un documental sobre su vida en Perú

Irán declaró “terroristas” a dos fuerzas argentinas y advirtió que habrá consecuencias
3

Irán declaró “terroristas” a dos fuerzas argentinas y advirtió que habrá consecuencias

Feriados, asuetos y ventas en caída: los comerciantes tucumanos calculan pérdidas de hasta $2 millones por día inhábil
4

Feriados, asuetos y ventas en caída: los comerciantes tucumanos calculan pérdidas de hasta $2 millones por día inhábil

León XIV visitó la cárcel de Devoto y escuchó los testimonios de tres detenidos: “Sus familias también necesitan esa luz”
5

León XIV visitó la cárcel de Devoto y escuchó los testimonios de tres detenidos: “Sus familias también necesitan esa luz”

Ranking notas premium
Recuerdos fotográficos: 1969. Al Hogar Feliz, el primer supermercado total
1

Recuerdos fotográficos: 1969. Al Hogar Feliz, el primer supermercado total

Feriados, asuetos y ventas en caída: los comerciantes tucumanos calculan pérdidas de hasta $2 millones por día inhábil
2

Feriados, asuetos y ventas en caída: los comerciantes tucumanos calculan pérdidas de hasta $2 millones por día inhábil

El crimen de Érika Álvarez: ¿quién presiona a Sosa para que no cuente todo lo que sabe?
3

El crimen de Érika Álvarez: ¿quién presiona a Sosa para que no cuente todo lo que sabe?

El juicio por el crimen de Érika: a Sosa lo defenderá el abogado al que intentó agredir el viernes
4

El juicio por el crimen de Érika: a Sosa lo defenderá el abogado al que intentó agredir el viernes

Elecciones en Tucumán: ¿cuántos partidos estarán habilitados para competir el 9 de mayo?
5

Elecciones en Tucumán: ¿cuántos partidos estarán habilitados para competir el 9 de mayo?

Más Noticias
Irán declaró “terroristas” a dos fuerzas argentinas y advirtió que habrá consecuencias

Irán declaró “terroristas” a dos fuerzas argentinas y advirtió que habrá consecuencias

León XIV antes de ser Papa: LA GACETA presenta un documental sobre su vida en Perú

León XIV antes de ser Papa: LA GACETA presenta un documental sobre su vida en Perú

Esta es la grilla completa de los Números de Oro de LA GACETA del 11 de noviembre de 2026

Esta es la grilla completa de los Números de Oro de LA GACETA del 11 de noviembre de 2026

León XIV visitó la cárcel de Devoto y escuchó los testimonios de tres detenidos: “Sus familias también necesitan esa luz”

León XIV visitó la cárcel de Devoto y escuchó los testimonios de tres detenidos: “Sus familias también necesitan esa luz”

El tiempo dará un giro en Tucumán: cuándo llegarán las tormentas y bajará la temperatura

El tiempo dará un giro en Tucumán: cuándo llegarán las tormentas y bajará la temperatura

Feriados, asuetos y ventas en caída: los comerciantes tucumanos calculan pérdidas de hasta $2 millones por día inhábil

Feriados, asuetos y ventas en caída: los comerciantes tucumanos calculan pérdidas de hasta $2 millones por día inhábil

Cuándo corre Colapinto en la F1: días y horarios del Gran Premio de Las Vegas

Cuándo corre Colapinto en la F1: días y horarios del Gran Premio de Las Vegas

Recuerdos fotográficos: 1969. Al Hogar Feliz, el primer supermercado total

Recuerdos fotográficos: 1969. Al Hogar Feliz, el primer supermercado total

Comentarios