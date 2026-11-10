Qué se sabe de la muerte de Marcos Camino, fundador y acordeonista histórico de Los Palmeras

Además, solicitaron respeto por la intimidad de sus seres queridos y prudencia en la difusión de información sobre lo ocurrido. “Acompañamos a sus seres queridos en este momento de inmenso dolor y solicitamos respeto por la intimidad de la familia, así como prudencia y responsabilidad en la difusión de la información. Agradecemos las muestras de cariño y acompañamiento”, concluyeron.