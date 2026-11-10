Qué se sabe de la muerte de Marcos Camino, fundador y acordeonista histórico de Los Palmeras

Resumen para apurados
- Marcos Camino, histórico líder de Los Palmeras, fue hallado muerto a los 76 años en un galpón de Santa Fe, en un hecho que la policía investiga como presunto suicidio.
- Su cuñada alertó que no salía del predio y forzó la puerta junto a un empleado. Camino formaba parte del emblemático grupo de cumbia santafesina desde 1972.
- Su muerte conmociona a la música popular argentina y deja un vacío irreparable en Los Palmeras, conjunto que llevó a la trascendencia con éxitos como El Bombón Asesino.
La muerte de Marcos Camino, uno de los principales referentes de Los Palmeras, generó conmoción en el mundo de la música popular argentina. El artista tenía 76 años y fue encontrado sin vida en un galpón logístico de la agrupación, ubicado en el barrio Candioti Norte de la ciudad de Santa Fe.
Según el parte policial, se investiga si el músico se quitó la vida en su propio estudio de grabación. El hallazgo se produjo luego de que su cuñada advirtiera, a través de las cámaras de seguridad, que Camino había ingresado al lugar, pero no lo veía salir después de un tiempo.
Ante la preocupación, regresó acompañada por un empleado y, tras forzar la puerta, ambos encontraron el cuerpo del artista.
El operativo policial contó con la participación de varios móviles y efectivos de la Policía Científica. El tránsito permaneció interrumpido durante varias horas para facilitar las tareas de los investigadores. Sus familiares llegaron al lugar tras conocer la noticia.
El mensaje de Los Palmeras tras la muerte de Marcos Camino
La agrupación confirmó el fallecimiento a través de un comunicado oficial, en el que despidió a quien fue una figura central de su historia musical.
“Con profundo dolor, desde Los Palmeras confirmamos el fallecimiento de Marcos Camino. Quienes formamos parte de esta familia despedimos a un referente fundamental de nuestra historia, cuyo legado y pasión por la música vivirán para siempre”, expresaron.
Además, solicitaron respeto por la intimidad de sus seres queridos y prudencia en la difusión de información sobre lo ocurrido. “Acompañamos a sus seres queridos en este momento de inmenso dolor y solicitamos respeto por la intimidad de la familia, así como prudencia y responsabilidad en la difusión de la información. Agradecemos las muestras de cariño y acompañamiento”, concluyeron.
Camino se había incorporado a la formación el 9 de diciembre de 1972, cuando todavía se llamaba Sexteto Palmeras. Desde entonces, asumió un papel fundamental en la conducción musical y operativa del conjunto. Junto a Rubén “Cacho” Deicas, construyó una identidad que llevó a Los Palmeras a alcanzar reconocimiento nacional e internacional.
Su acordeón quedó asociado a canciones que se convirtieron en clásicos de la cumbia santafesina, como “El Bombón Asesino”, “La Suavecita” y “Soy Sabalero”. Esta última alcanzó un significado especial para los hinchas de Colón, especialmente después de la presentación del grupo en la final de la Copa Sudamericana de 2019.