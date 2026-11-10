Murió Marcos Camino, fundador de Los Palmeras y leyenda de la cumbia santafesina

La música tropical argentina está de luto. Este martes murió Marcos Camino, uno de los fundadores de Los Palmeras y uno de los máximos referentes de la cumbia santafesina. El músico tenía 76 años y fue encontrado sin vida en su estudio de grabación, ubicado en calle Alvear al 4900, en el barrio Candioti Norte de la ciudad de Santa Fe.