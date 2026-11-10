Murió Marcos Camino, fundador de Los Palmeras y leyenda de la cumbia santafesina

Resumen para apurados
- Marcos Camino, fundador de Los Palmeras, murió este martes a los 76 años en su estudio de Santa Fe. Pericias policiales indican que el acordeonista se habría quitado la vida.
- El músico se había desvinculado de la banda meses atrás por motivos de salud tras cinco décadas de trayectoria, luego de la previa salida de su histórico compañero Cacho Deicas.
- Su fallecimiento conmociona a la música tropical argentina y cierra una era para la cumbia santafesina, género que Camino ayudó a consolidar a nivel nacional con su acordeón.
La música tropical argentina está de luto. Este martes murió Marcos Camino, uno de los fundadores de Los Palmeras y uno de los máximos referentes de la cumbia santafesina. El músico tenía 76 años y fue encontrado sin vida en su estudio de grabación, ubicado en calle Alvear al 4900, en el barrio Candioti Norte de la ciudad de Santa Fe.
El hallazgo se produjo durante la tarde, en el domicilio que funcionaba como espacio de trabajo del artista. Según las pericias policiales, se habría quitado la vida. La noticia provocó una profunda conmoción entre sus colegas, seguidores y referentes de la música popular.
El adiós a Los Palmeras después de más de 50 años
La muerte de Camino llega meses después de que anunciara su salida de Los Palmeras, agrupación que ayudó a fundar y de la que fue una pieza fundamental durante más de cinco décadas. El propio músico había explicado que su decisión respondía a motivos de salud.
Su partida se produjo un año después de la desvinculación de Cacho Deicas, otro de los integrantes históricos de la banda, un episodio que marcó una ruptura en la sociedad artística que había sostenido al grupo durante tantos años.
Con su acordeón y su trayectoria, Camino contribuyó a construir la identidad musical de Los Palmeras y a consolidar la cumbia santafesina como uno de los géneros más populares del país.
Su legado quedó ligado a una banda que se convirtió en sinónimo de fiesta y tradición popular. Su muerte generó una profunda tristeza en Santa Fe y en distintos puntos de la Argentina, donde generaciones de fanáticos acompañaron la historia del grupo.