Revés para Cristina Kirchner: la ONU postergó el análisis de su reclamo para volver a ser candidata

No obstante, los planteos de la defensa ya fueron analizados durante el proceso penal y en sus distintas instancias de revisión. El sistema jurídico argentino no contempla una cuarta instancia judicial después de un pronunciamiento de la Corte Suprema. En ese marco, el Comité de Derechos Humanos puede emitir observaciones o recomendaciones al Estado argentino, pero no tiene facultades para revocar una sentencia de la Justicia nacional.