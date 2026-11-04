Patricia Bullrich cruzó a Cristina Kirchner tras las elecciones en EEUU: “Freedom is beautiful”

La ex presidenta ya había pronosticado un revés para el líder republicano en una entrevista publicada este lunes por el diario estadounidense The Washington Post. La conversación se había realizado a mediados de octubre en su departamento de San José 1111. "Paradójicamente, el hombre que ha hecho todo lo posible para ayudar a los gobiernos de derecha a ganar en América Latina perderá las elecciones en su propio país", había afirmado Kirchner.