Patricia Bullrich cruzó a Cristina Kirchner tras las elecciones en EEUU: “Freedom is beautiful”

Resumen para apurados
- Patricia Bullrich cruzó este miércoles en redes a Cristina Kirchner luego de que la exmandataria celebrara con ironía la derrota electoral de Donald Trump en los comicios de EE. UU.
- Kirchner usó la frase 'Beautiful morning' ante el revés republicano por la crisis económica, tras haber pronosticado la caída de Trump en una entrevista en The Washington Post.
- El cruce traslada el resultado electoral de Washington a la polarización argentina, marcando nuevas tensiones discursivas entre el oficialismo libertario y el kirchnerismo.
La derrota electoral de Donald Trump en las elecciones de medio término en Estados Unidos generó repercusiones en la política argentina. Este miércoles, la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, salió al cruce de Cristina Kirchner, quien había publicado un irónico mensaje en redes sociales para celebrar el resultado electoral
"Freedom is beautiful" (La libertad es hermosa), escribió Bullrich en su cuenta de X, en respuesta a la expresidenta, que había apelado a la frase "Beautiful morning" (Hermosa mañana) para referirse al revés del mandatario estadounidense.
El intercambio se produjo luego de que los votantes estadounidenses expresaran un contundente rechazo a la gestión de Trump, principalmente por la situación económica y el elevado costo de vida. En los comicios, la oposición demócrata obtuvo un respaldo masivo.
La frase de Cristina Kirchner que desató la respuesta de Bullrich
La publicación de la exmandataria recurrió a una expresión popular del folclore futbolístico argentino. "Beautiful morning" es una frase que suele utilizarse en las cargadas entre hinchas para celebrar una victoria en un clásico o la derrota de un rival.
Con ese guiño, Cristina Kirchner trasladó al terreno político una fórmula habitual de las rivalidades deportivas para ironizar sobre el resultado electoral en Estados Unidos.
La ex presidenta ya había pronosticado un revés para el líder republicano en una entrevista publicada este lunes por el diario estadounidense The Washington Post. La conversación se había realizado a mediados de octubre en su departamento de San José 1111. "Paradójicamente, el hombre que ha hecho todo lo posible para ayudar a los gobiernos de derecha a ganar en América Latina perderá las elecciones en su propio país", había afirmado Kirchner.