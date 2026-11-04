Cristina Kirchner celebró la derrota de Trump con un mensaje en inglés

Resumen para apurados
- Cristina Kirchner celebró en redes la derrota de Donald Trump tras las elecciones legislativas de EE.UU., publicando el irónico mensaje en inglés "Beautiful Morning".
- El posteo alude a un meme argentino y se dio luego de que los demócratas ganaran ambas cámaras del Congreso de EE.UU., revirtiendo el equilibrio de poder en Washington.
- Con un Congreso opositor, la administración de Trump enfrentará trabas legislativas, rechazo a designaciones y mayores investigaciones en sus dos últimos años de mandato.
La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner se sumó a las repercusiones internacionales por el resultado de las elecciones legislativas de Estados Unidos con un mensaje breve y cargado de ironía. En sus redes sociales escribió: “Beautiful Morning”, que funcionó como una celebración de la derrota política del presidente Donald Trump.
La publicación apareció después de que el Partido Demócrata consiguiera una victoria contundente en los comicios de medio término y recuperara el control de las dos cámaras del Congreso estadounidense. El resultado representa un duro revés para Trump, que había respaldado a distintos candidatos republicanos durante la campaña y convertido la elección en una prueba de respaldo a su gestión.
La frase elegida por Cristina también tiene una posible segunda lectura para el público argentino: por su pronunciación, Beautiful Morning remite a Beautiful Morning (hermosa mañana), una expresión asociada al conocido meme de Guillermo Francella.
Qué significa "Beautiful Morning"
La interpretación política apunta al mal momento que atraviesa el oficialismo republicano después de los comicios.
La referencia puede asociarse con el meme argentino "Hermosa mañana, ¿verdad?", popularizado por Guillermo Francella en la película Los Extermineitors (1989), que protagonizó junto a Emilio Disi. La escena, que décadas después se convirtió en un clásico de las redes sociales y del folclore futbolero, muestra al actor celebrando una misión cumplida con una expresión de satisfacción.
El resultado electoral que celebró Cristina Kirchner
La reacción de la ex mandataria llegó después de una elección que modificó el equilibrio de poder en Washington. Según el análisis de CNN, los demócratas protagonizaron una ola electoral que les permitió recuperar el control del Congreso y avanzar también en distintas gobernaciones.
Entre los resultados más destacados se encuentran:
- El Senado: los demócratas consiguieron recuperar la mayoría y sumaron al menos siete bancas en estados republicanos y competitivos.
- La Cámara de Representantes: la oposición también consiguió el control, con más de dos decenas de distritos que cambiaron de manos.
- Texas: los demócratas consiguieron victorias importantes en un territorio históricamente republicano.
- Kansas: el partido obtuvo una banca en el Senado por primera vez en casi un siglo.
- Georgia: Jon Ossoff logró la reelección y Keisha Lance Bottoms ganó la gobernación.
El resultado dejó a Trump ante un Congreso controlado por la oposición durante los últimos dos años de su mandato. Los demócratas tendrán capacidad para bloquear iniciativas legislativas, rechazar nombramientos e impulsar investigaciones sobre la administración republicana.
En ese contexto, el mensaje de Cristina Kirchner se sumó a las reacciones políticas internacionales que interpretaron la elección como un fuerte cuestionamiento a la gestión de Trump.