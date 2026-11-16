Los jóvenes de 18 a 25 años registran los niveles más bajos de bienestar mental, según un estudio

La juventud suele asociarse con energía, proyectos y nuevas oportunidades. Sin embargo, un estudio internacional encontró una realidad diferente: las personas de entre 18 y 25 años registran los niveles más bajos de bienestar mental en comparación con los adultos de mayor edad. El resultado encendió una señal de alerta sobre las condiciones en las que las nuevas generaciones atraviesan sus primeros años de independencia.