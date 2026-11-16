Los jóvenes de 18 a 25 años registran los niveles más bajos de bienestar mental, según un estudio

Resumen para apurados
- La Universidad de Columbia reveló recientemente que jóvenes de 18 a 25 años en 92 países sufren el menor bienestar mental global por falta de expectativas y sobrecarga actual.
- Mediante encuestas a 54.000 personas, se midió vitalidad y resiliencia; apenas el 14,7% de los jóvenes evitó ansiedad o depresión, rompiendo la clásica curva de bienestar por edad.
- Los resultados exigen debatir políticas laborales y económicas urgentes para devolverles a las nuevas generaciones la confianza y previsibilidad al proyectar su vida adulta.
La juventud suele asociarse con energía, proyectos y nuevas oportunidades. Sin embargo, un estudio internacional encontró una realidad diferente: las personas de entre 18 y 25 años registran los niveles más bajos de bienestar mental en comparación con los adultos de mayor edad. El resultado encendió una señal de alerta sobre las condiciones en las que las nuevas generaciones atraviesan sus primeros años de independencia.
La investigación fue realizada por un equipo de la Universidad de Columbia y reunió las respuestas de casi 54.000 participantes de 92 países. Los resultados se publicaron en la revista científica Social Indicators Research y contaron con la participación de 261 autores.
El relevamiento detectó diferencias importantes entre generaciones. Entre los jóvenes de 18 a 25 años, apenas el 14,7% no presentó señales de ansiedad o depresión según la escala utilizada. En el conjunto de participantes, esa proporción alcanzó el 23,6%.
Además, el 28,6% de los jóvenes se ubicó en niveles moderados o graves de esos indicadores, frente al 22,6% del total de la muestra. Los investigadores aclararon que estos resultados no equivalen por sí solos a un diagnóstico de salud mental.
“Una señal contundente de agotamiento”
Uno de los autores principales del trabajo, Kai Ruggeri, profesor de Política y Gestión Sanitaria de la Universidad de Columbia, describió los resultados como “una señal contundente de agotamiento”.
El estudio evaluó dimensiones como la vitalidad, la estabilidad emocional y la resiliencia. La primera refiere a la energía disponible para afrontar la vida cotidiana; la segunda, a la capacidad de regular el malestar; y la tercera, a la percepción de poder recuperarse frente a las dificultades.
Para Ruggeri, la combinación de puntajes bajos en estas tres áreas refleja una sobrecarga de desafíos presentes y una pérdida de confianza en las oportunidades futuras.
“No existe un único factor que explique por completo estos resultados, pero es evidente que las personas cargan con una sobrecarga de desafíos presentes y con una falta de expectativas positivas sobre el futuro”, explicó el investigador.
La situación económica también aparece entre los factores asociados al bienestar. Según el relevamiento, las personas con mayores ingresos, más educación y empleo tendieron a obtener mejores resultados, aunque los investigadores aclararon que esto no demuestra una relación directa de causa y efecto.
Ruggeri señaló que las nuevas generaciones enfrentan menos posibilidades de superar económicamente a sus padres. Esa perspectiva puede afectar tanto a quienes crecieron en hogares con dificultades como a quienes temen perder las condiciones de vida que tuvieron durante su infancia.
Los aspectos que obtuvieron mejores resultados
Aunque el panorama general mostró diferencias preocupantes, el estudio también encontró dimensiones con resultados positivos entre los participantes. Las relaciones personales, el sentido de la vida, la autoestima, la sensación de competencia y el compromiso estuvieron entre los aspectos mejor valorados.
Otro dato que llamó la atención fue que el bienestar aumentó de manera casi continua con la edad. Esto contradice la tradicional curva en U, una teoría que suele ubicar a la juventud y a la vejez entre las etapas de mayor bienestar.
Los investigadores también advirtieron que los resultados tienen limitaciones. Las respuestas se recopilaron entre junio y agosto de 2025 mediante una encuesta digital y voluntaria, disponible en 50 idiomas. Por eso, el relevamiento no representa una radiografía exacta de cada país ni permite establecer comparaciones directas entre todas las sociedades.
El trabajo deja una pregunta sobre las condiciones en las que los jóvenes proyectan su vida adulta. La estabilidad económica, las oportunidades laborales y la confianza en el futuro aparecen como parte de una discusión que excede el bienestar individual y alcanza a las sociedades que deben ofrecerles oportunidades para crecer.