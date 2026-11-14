¿El terrorismo se trasladó a la computadora?

Este episodio continuó la oleada registrada el 12 de octubre en Francia, donde más de 700 establecimientos vieron sus heladeras pasar de -27 grados a temperaturas extremas que generaron incluso incendios aislados. A diferencia de los ciberataques bancarios o de secuestro de datos tradicionales, las empresas afectadas confirmaron que no recibieron exigencias de rescate monetario. El objetivo primario no pareció ser la extorsión económica directa, sino la destrucción física de insumos y la parálisis operativa del sector minorista.