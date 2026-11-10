SCV1: por qué un Papamóvil producido en Argentina lleva patente del Vaticano

Acuerdos de Letrán y soberanía del Vaticano

Desde febrero de 1929, el Estado de la Ciudad del Vaticano logró, mediante los Acuerdos de Letrán, que se reconociera su soberanía política y territorial. El tratado se convirtió en uno de los sucesos políticos más relevantes en el plano de las relaciones internacionales en la década de 1920, según la Cancillería Argentina. El pacto, firmado entre la Santa Sede y el Reino de Italia, garantizó el poder al Papado en su territorio.