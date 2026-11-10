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SCV1: por qué un Papamóvil producido en Argentina lleva patente del Vaticano

La matrícula que utilizan los automóviles de los Papas llevan siempre la misma matrícula, reservada especialmente para ellos.

siempre los vehículos en los que se traslada el Papa deben llevar la matrícula reservada exclusivamente para la suma autoridad eclesiástica.
siempre los vehículos en los que se traslada el Papa deben llevar la matrícula reservada exclusivamente para la suma autoridad eclesiástica. Foto: autoblog.com.ar
Por Milagro Corbalán 10 Noviembre 2026

Resumen para apurados

  • El Papamóvil Toyota Hilux fabricado en Zárate lleva la patente vaticana SCV1 en Argentina porque está inscripto a nombre de la Santa Sede para uso exclusivo del Papa.
  • Desde los Pactos de Letrán de 1929, el Vaticano posee registro vehicular propio. La matrícula SCV1 distingue internacionalmente los autos oficiales del sumo pontífice.
  • Esta normativa garantiza la soberanía y reconocimiento diplomático del Vaticano en cualquier país donde el Papa se traslade, sin importar el origen del rodado.
Resumen generado con IA

En el Vaticano, el sistema de patentes vehiculares no funciona igual que en Italia ni en otros países europeos. El Estado tiene su propia organización desde hace años, cuando se declaró su autonomía. Lo curioso es que, cuando el Papa sale del Vaticano, sus patentes van con él en sus Papamóviles, aunque cambie de vehículo para transportarse en los diferentes países.

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En Argentina, León XIV utiliza una camioneta Toyota Hilux acondicionada y amoldada a los criterios que impuso el Vaticano para poder convertirse en Papamóvil. Pese a que el vehículo se fabricó en Argentina y circula por el país, no cuenta con una patente nacional. En su frente se exhibe en letras rojas sobre fondo blanco la misma patente que los Papas utilizan siempre: SCV1, que significa Status Civitatis Vaticanae o Estado de la Ciudad del Vaticano.

¿Por qué el Papa usa siempre la misma patente?

Los vehículos matriculados en el Vaticano pueden circular fuera de sus fronteras ya que cuentan con un código de identificación del Estado que es una “V”. Los vehículos oficiales pueden trasladarse a otros sitios y conservar su identificación. La patente SCV1 permite reconocer la pertenencia institucional del automóvil, independientemente de la marca, el modelo o el país en el que circule.

Esa denominación está reservada exclusivamente al Papa y se ve a los pontífices utilizándola incluso en vehículos producidos fuera del Vaticano porque la titularidad es la que determina el uso de la patente. Es decir que la Toyota Hilux fabricada en Zárate, convertida en Papamóvil, tuvo que haber sido inscripta a nombre del Estado Vaticano u otra institución de la Santa Sede.

Acuerdos de Letrán y soberanía del Vaticano

Desde febrero de 1929, el Estado de la Ciudad del Vaticano logró, mediante los Acuerdos de Letrán, que se reconociera su soberanía política y territorial. El tratado se convirtió en uno de los sucesos políticos más relevantes en el plano de las relaciones internacionales en la década de 1920, según la Cancillería Argentina. El pacto, firmado entre la Santa Sede y el Reino de Italia, garantizó el poder al Papado en su territorio.

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Un año después, en 1930, el Registro de Vehículos Vaticanos empezó a matricular autos, otorgar carnés de conducir a ciudadanos y residentes del Estado y cobrar impuestos de circulación. El sistema de matrículas incluye patentes que combinan letras con números y que se distinguen según quiénes son los propietarios de los vehículos.

Es frecuente que haya más de un vehículo matriculado bajo la SCV1. Pero el Papa es el único autorizado a utilizarlos. Las patentes desde SCV2 hasta SCV599 son de autos pertenecientes al Estado y a la Santa Sede. Se imprimen con letras negras sobre fondo blanco. Además, hay patentes CV que son para ciudadanos del Vaticano.

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