"Los clientes que tienen campo acceden a su Hilux porque saben que es un producto que no se rompe"
La Toyota Hilux ocupa un lugar central en la propuesta de Line Up para el sector agropecuario. La camioneta, utilizada como herramienta de trabajo en el campo, se complementa con distintas alternativas de acceso, financiación y servicios de posventa orientados a garantizar la continuidad operativa de los productores. Así lo explicó Máximo Álvarez, director de Line Up, durante su participación en el ciclo "Encuentros LA GACETA", donde destacó la relación de la marca con el campo en Tucumán y el NOA.
"Line Up y Toyota especialmente siempre fueron muy de la mano con lo que es el campo en la provincia y en todo el NOA. Para nosotros son socios estratégicos los productores, por eso siempre nos hemos preocupado por brindar el mejor servicio", afirmó. Álvarez remarcó el posicionamiento de la Hilux dentro de la oferta de la empresa. "Tenemos la Toyota Hilux en particular, que ya lleva más de 20 años como primera en el mercado y creo que es el resultado de una construcción de confianza por parte de la marca, de nuestro concesionario y por el producto que tenemos".
De acuerdo con Álvarez, uno de los principales objetivos de la propuesta de Line Up para el sector es evitar que la actividad se detenga por problemas. "Nosotros consideramos que el campo lo que más necesita es continuidad operativa, que no frenen las camionetas, que no frenen el trabajo", afirmó. Con ese objetivo, la empresa "brinda un servicio integral", subrayó. "Tenemos herramientas de financiación que se adaptan al ciclo del agro, porque sabemos que no es continuo el ingreso de dinero. Por ahí tenemos herramientas que coinciden con la cosecha, por ejemplo", explicó.
La posventa forma parte de esa estrategia, tanto en la capital como en el sur de la provincia. "Tenemos la postventa bastante desarrollada tanto acá como en el sur de la provincia; ahí brindamos soluciones integrales y a demanda también". Álvarez explicó que ese acompañamiento implica estar disponible ante las necesidades de los clientes. "Estamos a disposición de nuestros clientes. Si tienen algún problema con su vehículo, tenemos la garantía del respaldo de Toyota. Tenemos servicio de mantenimiento express, por ejemplo, que en una hora el vehículo está listo, por lo menos las cosas básicas", detalló. También destacó la disponibilidad de repuestos y la cobertura de servicios oficiales. "La Hilux se produce acá en la Argentina, por lo tanto, tiene entera disponibilidad de repuestos y servicio en todo el país, no tan solo en Tucumán, servicio oficial".
Servicios para flotas multimarca
La propuesta también se extiende a empresas y productores que cuentan con flotas integradas por vehículos de diferentes marcas. Álvarez destacó el servicio T-Service, ubicado en la esquina de las avenidas Ejército del Norte y Belgrano, destinado al mantenimiento de vehículos de cualquier marca. "Tenemos muchos clientes que por ahí tienen Hilux en su flota y vehículos de otra marca y necesitan la confianza que ya tiene Line Up". El servicio se realiza sin turno previo. "Nuestro técnico especializado se hace sin turno, en el acto, y realmente ya estamos trabajando con muchas flotas y está teniendo mucho rédito".
Asimismo, Álvarez definió el concepto "360" como una propuesta de acompañamiento integral que comienza con la compra del vehículo y continúa durante toda la relación con el cliente. "No tan solo con la venta del 0 km, es cuando nosotros creemos que finaliza la relación; al contrario, está empezando nuestro ciclo con nuestros clientes", afirmó. Dentro de ese esquema, la empresa ofrece alquiler de unidades para reforzar flotas durante determinados períodos del año. "Tenemos alquiler de flotas de unidades. Sabemos que mucho de lo que está relacionado con el agro es estacional, por lo tanto, si necesitan un refuerzo en su flota en determinados meses del año, nosotros tenemos a disposición vehículos para alquiler", explicó.
La propuesta integral también incluye soluciones vinculadas con la logística y el movimiento de materiales. "Para el traslado de pallets, logística de guardado de materia prima, de materiales. Tenemos todo lo que es la línea de autoelevadores de Toyota, la cual es muy amplia, desde equipos a combustión hasta eléctricos, hasta diésel". Para Álvarez, la idea es acompañar las distintas etapas de la actividad productiva. "Todo lo que se refiere a la solución, que va desde que el productor planta hasta que cosecha, hasta que guarda la mercadería. Por eso hablamos de un servicio integral".
Plan de ahorro, financiación y leasing
"Nosotros, en particular, tenemos diversos productos para ofrecerles a los clientes", explicó Álvarez. Entre las alternativas mencionó el plan de ahorro, al que definió como una herramienta que permite acceder al vehículo en distintos contextos. "Lo que es atemporal a los contextos podría ser el plan de ahorro, digamos". "Muchos de nuestros clientes que tienen campo acceden a su Hilux porque saben que es un producto que no se rompe y que va a durar todo lo que dura por ahí el plazo del plan, a través del plan de ahorro", sostuvo.
Además, Line Up ofrece financiación tradicional y diferentes modalidades de leasing. "Después tenemos la financiación tradicional, tenemos también leasing, leasing de 0 km, leasing de usado", detalló. A esas alternativas se suma la posibilidad de entregar un vehículo como parte de pago. "También tomamos vehículos usados en parte de pago", indicó.
El objetivo final, sostuvo, es construir una relación de largo plazo con el productor a partir de la importancia que tiene el vehículo como herramienta de trabajo. "Lo que nosotros queremos es empezar esa relación, el primer gancho para que el cliente se acerque a nuestra marca, y creemos que a partir de ahí se va a establecer una relación duradera porque entendemos la importancia del vehículo como medio de trabajo". Y concluyó: "Somos socios a largo plazo y entendemos la importancia de lo que es tener un medio de transporte que no te deja a pata. Por eso trabajamos en conjunto con el productor".