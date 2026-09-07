"Los clientes que tienen campo acceden a su Hilux porque saben que es un producto que no se rompe"

La posventa forma parte de esa estrategia, tanto en la capital como en el sur de la provincia. "Tenemos la postventa bastante desarrollada tanto acá como en el sur de la provincia; ahí brindamos soluciones integrales y a demanda también". Álvarez explicó que ese acompañamiento implica estar disponible ante las necesidades de los clientes. "Estamos a disposición de nuestros clientes. Si tienen algún problema con su vehículo, tenemos la garantía del respaldo de Toyota. Tenemos servicio de mantenimiento express, por ejemplo, que en una hora el vehículo está listo, por lo menos las cosas básicas", detalló. También destacó la disponibilidad de repuestos y la cobertura de servicios oficiales. "La Hilux se produce acá en la Argentina, por lo tanto, tiene entera disponibilidad de repuestos y servicio en todo el país, no tan solo en Tucumán, servicio oficial".