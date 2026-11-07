Video: León XIV frenó el papamóvil para bendecir a un bebé durante su visita a Uruguay

El papa León XIV protagonizó un momento de emoción durante su visita a Paysandú, Uruguay, cuando interrumpió brevemente su recorrido en el papamóvil para recibir y bendecir a un bebé que se encontraba entre los fieles. La escena ocurrió este sábado 7 de noviembre y quedó registrada en imágenes que rápidamente se difundieron.