Video: León XIV frenó el papamóvil para bendecir a un bebé durante su visita a Uruguay
El Sumo Pontífice protagonizó un momento emotivo durante su recorrido por Paysandú, donde miles de fieles se acercaron para participar de la celebración religiosa. Este domingo continuará su gira con una visita a la Argentina.
Resumen para apurados
- El papa León XIV detuvo su papamóvil este sábado en Paysandú, Uruguay, para bendecir a un bebé antes de encabezar una misa multitudinaria en su gira sudamericana.
- El hecho ocurrió bajo la lluvia frente a 40.000 fieles en el Parque París Londres, durante la primera visita apostólica del Sumo Pontífice a la región.
- Tras su paso por Uruguay, el Papa viajará este domingo a la Argentina para reunirse con Javier Milei, como parte de un periplo regional que culminará en Perú.
El papa León XIV protagonizó un momento de emoción durante su visita a Paysandú, Uruguay, cuando interrumpió brevemente su recorrido en el papamóvil para recibir y bendecir a un bebé que se encontraba entre los fieles. La escena ocurrió este sábado 7 de noviembre y quedó registrada en imágenes que rápidamente se difundieron.
El gesto se produjo durante la llegada del Sumo Pontífice al Parque París Londres, donde encabezó una misa ante una multitud de aproximadamente 40.000 personas. El encuentro con el pequeño fue una de las postales más emotivas de su primera visita apostólica a Sudamérica.
Una multitud recibió al Papa en Paysandú
La visita a Paysandú forma parte de la primera gira apostólica de León XIV por Sudamérica. Según estimaciones de Associated Press, unas 40.000 personas participaron de la misa celebrada en el Parque París Londres, pese a las condiciones de lluvia.
El recorrido del Pontífice por Uruguay incluye actividades en Montevideo y otras localidades, con encuentros religiosos, sociales e institucionales.
Cuándo llega el papa León XIV a la Argentina
Después de completar su agenda en Uruguay, León XIV llegará a la Argentina este domingo 8 de noviembre. Según el cronograma oficial del Vaticano, el avión papal partirá desde Montevideo a las 15.30 y aterrizará en el Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires a las 16.30.
Durante su primera jornada en el país, el Papa visitará el monumento al general José de San Martín, participará de la ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada y mantendrá un encuentro con el presidente Javier Milei.
La llegada marcará el inicio de una visita histórica para la Argentina, que forma parte de la gira de León XIV por Uruguay, Argentina y Perú, prevista hasta el 17 de noviembre