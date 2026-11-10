Jorge Macri reconoció excesos en el catering de la misa de León XIV y el Congreso pidió informes

Sin embargo, la explicación del Ejecutivo municipal no frenó la reacción institucional. En el ámbito parlamentario, el diputado nacional Esteban Paulón presentó un proyecto de resolución para citar a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al canciller Pablo Quirno, con el objetivo de que brinden explicaciones formales sobre el criterio de distribución de invitaciones y el origen de los fondos para el sector privilegiado. "¿Quién los invitó, con qué criterio y, sobre todo, quién pagó este chiste?", cuestionó el legislador al denunciar una falta de comprensión sobre el mensaje de austeridad predicado por el Sumo Pontífice.