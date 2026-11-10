Jorge Macri reconoció excesos en el catering de la misa de León XIV y el Congreso pidió informes

Resumen para apurados
- Jorge Macri admitió excesos en el catering VIP de la misa del papa León XIV en Palermo tras fuertes críticas por los privilegios otorgados a figuras públicas frente a los fieles.
- La polémica surgió por videos del área exclusiva con comida para famosos y políticos, en un evento cuya producción global costó casi 8.700 millones de pesos al Estado.
- El Congreso solicitó informes y citar a Karina Milei para aclarar el uso de fondos públicos y las invitaciones, lo que aumentará la presión sobre los gastos del Ejecutivo.
El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, ensayó una autocrítica pública tras la fuerte polémica por el funcionamiento de una carpa VIP con catering durante la misa masiva que encabezó el Papa León XIV en el Monumento a los Españoles, en Palermo.
Frente a las severas críticas por la ostentación del sector exclusivo reservado para políticos, empresarios y figuras de la farándula, el mandatario porteño reconoció la falta de oportunidad del servicio gastronómico montado para los invitados especiales. "Revisando todo lo que se hizo en un evento tan grande, me parece que las medialunas y los budines estuvieron de más, yo no lo hubiera puesto, alcanzaba con agua y un café para la espera", afirmó el funcionario.
La controversia cobró volumen mediático y social debido al marcado contraste entre las comodidades brindadas en el pabellón privado y las duras condiciones que debieron soportar los asistentes. Mientras miles de fieles, voluntarios, sacerdotes, monjas y adultos mayores aguardaron durante horas parados detrás de vallas o a más de dos kilómetros del altar, personalidades del espectáculo como Pampita, Yanina Latorre, Valeria Mazza, Flor de la V, Marcela Tinayre y la modelo Angie Landaburu accedieron a espacios ambientados con imágenes religiosas y comida. Landaburu, incluso, difundió en sus redes sociales imágenes detalladas del catering y la decoración interior de la carpa.
De la misma manera, la nómina de concurrentes al espacio reservado incluyó a dirigentes de diversos espacios políticos como Clara Muzzio, Horacio Rodríguez Larreta, Gabriela Michetti, Patricia Bullrich y Esteban Bullrich, además de los jueces de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, y empresarios como Nicolás Caputo, Adelmo Gabbi, Luis Galli, Aldo Roggio y Hugo Sigman.
Diversos colaboradores de la organización y comunicadores, entre ellos el periodista Nacho Otero, cuestionaron de forma pública la reserva de asientos y privilegios para celebridades en detrimento del público general y de cientos de periodistas acreditados a los que se les impidió el acceso.
La justificación de Jorge Macri y el pedido de informes en el Congreso
Al intentar justificar la logística del evento, Jorge Macri argumentó que la instalación de estructuras cubiertas obedeció a requerimientos de protocolo para recibir a diplomáticos, autoridades y trabajadores de la organización que debían ingresar varias horas antes del inicio de la celebración. "Tampoco fue una cosa de un lujo descomunal como se plantea", aseveró el jefe de Gobierno porteño, al tiempo que remarcó la predisposición a "escuchar y aprender" de los errores cometidos en la planificación del operativo.
Sin embargo, la explicación del Ejecutivo municipal no frenó la reacción institucional. En el ámbito parlamentario, el diputado nacional Esteban Paulón presentó un proyecto de resolución para citar a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al canciller Pablo Quirno, con el objetivo de que brinden explicaciones formales sobre el criterio de distribución de invitaciones y el origen de los fondos para el sector privilegiado. "¿Quién los invitó, con qué criterio y, sobre todo, quién pagó este chiste?", cuestionó el legislador al denunciar una falta de comprensión sobre el mensaje de austeridad predicado por el Sumo Pontífice.
"InsÃ³lito" Por la explicaciÃ³n que dio Jorge Macri sobre la "Carpa VIP": "Era para los chicos del coro tambiÃ©n, aunque las medialunas y los budines quizÃ¡s estuvieron de mÃ¡s...". https://t.co/U7NlcdAHuj— Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) November 10, 2026
El caso sumó mayor tensión al reavivarse los cuestionamientos sobre el costo total de la organización general de la visita papal. Según documentación extraída del portal oficial COMPR.AR, la firma DF Entertainment obtuvo una contratación directa por $8.690 millones de pesos (equivalentes a unos 5,6 millones de dólares) bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete de la Nación para servicios de producción y coordinación.
Aunque por el momento Prensa de Casa Rosada indicó de manera extraoficial que las invitaciones surgieron de Presidencia, el expediente público no detalla qué porcentaje de esa partida multimillonaria se destinó al financiamiento del catering y las comodidades del pabellón VIP.