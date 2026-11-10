Quién fue Mama Antula, la primera santa argentina que recordó el papa León XIV en Córdoba

Durante la misa, el Pontífice destacó la tarea evangelizadora de la religiosa santiagueña, sus largas peregrinaciones por el país y su compromiso con los más necesitados.

Mama Antula, la primera santa argentina.
Mama Antula, la primera santa argentina.
Por Redacción Sociedad 10 Noviembre 2026

Resumen para apurados

  • El papa León XIV homenajeó en Córdoba a Mama Antula durante una misa, destacándola como modelo de evangelización y entrega a los más necesitados.
  • Nacida en 1730, la religiosa continuó a pie la obra jesuita tras su expulsión en 1767 y fue canonizada en 2024, convirtiéndose en la primera santa argentina.
  • Su reivindicación papal consolida su figura histórica y promueve su modelo de fe activa y asistencia social como guía para las comunidades religiosas del país.
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En la misa que encabezó en Córdoba, el papa León XIV recordó a Mama Antula, la primera santa argentina, y destacó su compromiso con la evangelización y su recorrido por distintas regiones del país para difundir la fe católica. El Pontífice también evocó la figura del Cura Brochero y presentó a ambos religiosos como ejemplos de distintas formas de vivir y transmitir el Evangelio.

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Al referirse a la religiosa santiagueña, León XIV resaltó su vocación misionera y recordó una de las máximas que guiaron su vida: “Andar hasta donde Dios no es conocido, para darlo a conocer”.

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La mención de Mama Antula puso nuevamente en primer plano la historia de una mujer que, en el siglo XVIII, desafió las restricciones de su época para continuar con la tarea evangelizadora de los jesuitas y desarrollar una extensa labor de asistencia social.

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Quién fue Mama Antula, la primera santa argentina

María Antonia de Paz y Figueroa, conocida como Mama Antula, nació en 1730 en Villa Silípica, provincia de Santiago del Estero. Desde muy joven se vinculó con la espiritualidad de la Compañía de Jesús y comenzó a colaborar en actividades religiosas y de asistencia a los sectores más vulnerables.

Su misión adquirió una dimensión especial en 1767, cuando la Corona española dispuso la expulsión de los jesuitas de sus territorios. Lejos de abandonar su vocación, Mama Antula decidió continuar con la difusión de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, una práctica que había quedado seriamente afectada por la salida de la orden religiosa.

Para cumplir ese objetivo emprendió largas peregrinaciones a pie por distintas regiones del actual territorio argentino. Recorrió Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja y Córdoba, entre otras provincias, con el propósito de mantener viva la tradición espiritual jesuita y acercar la fe a comunidades que tenían escaso acceso a estas prácticas religiosas.

Su tarea no se limitó a la evangelización. Durante sus recorridos también desarrolló una importante labor social, con especial atención a mujeres en situación de vulnerabilidad y niños abandonados, a quienes brindaba refugio, alimento y asistencia.

Uno de sus principales legados fue la creación de la Santa Casa de Ejercicios Espirituales de Buenos Aires, un espacio destinado a continuar con la difusión de la espiritualidad ignaciana. La institución se convirtió en un centro de referencia para la vida religiosa de la época y permitió sostener su obra en un contexto adverso para las órdenes religiosas.

Mama Antula murió en 1799, en Buenos Aires. Sus restos descansan en la Iglesia de Nuestra Señora de la Merced, en la ciudad de Buenos Aires.

De la beatificación a la canonización

El reconocimiento oficial de su figura por parte de la Iglesia católica llegó más de dos siglos después de su muerte. En 2016 fue beatificada, luego de que el Vaticano reconociera un milagro atribuido a su intercesión.

El proceso avanzó cuando la Santa Sede aprobó un segundo milagro, relacionado con la recuperación de un hombre que había sufrido un accidente cerebrovascular. Ese reconocimiento abrió el camino para su canonización.

El 11 de febrero de 2024, el papa Francisco la declaró santa en una ceremonia celebrada en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano. De esa manera, Mama Antula se convirtió en la primera santa nacida en la Argentina y en una de las figuras más representativas de la historia religiosa del país.

Su historia, marcada por las peregrinaciones, la perseverancia y el compromiso con los más necesitados, fue recuperada por León XIV en Córdoba como ejemplo de una fe que se expresa tanto en la evangelización como en el servicio a los demás.

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