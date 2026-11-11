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Cuatro cursos gratuitos y online para estudiantes secundarios: cómo inscribirse

Las propuestas de la Universidad Austral duran cuatro semanas, se hacen sin horarios fijos y entregan certificado digital. Hay tiempo para anotarse hasta el 20 de noviembre.

CURSOS. Quienes aprueben alguno de los cursos recibirán un certificado digital de la Facultad de Comunicación.
CURSOS. Quienes aprueben alguno de los cursos recibirán un certificado digital de la Facultad de Comunicación. / UNIVERSIDAD AUSTRAL
Por Redacción Sociedad 11 Noviembre 2026

Resumen para apurados

  • La Universidad Austral abrió la inscripción online hasta el 20 de noviembre para cuatro cursos gratuitos dirigidos a estudiantes secundarios que buscan orientar su futuro.
  • Las capacitaciones abarcan diseño, storytelling, redes sociales y vida universitaria; son asincrónicas, duran cuatro semanas y se inician el 23 de noviembre con certificado.
  • La iniciativa busca facilitar la transición a los estudios superiores, permitiendo a los jóvenes explorar vocaciones y adquirir habilidades clave antes de ingresar a la facultad.
Resumen generado con IA

Elegir qué estudiar después de la secundaria puede ser bastante más fácil si antes existe la posibilidad de probar. Diseño, storytelling, redes sociales y herramientas para adaptarse a la vida universitaria forman parte de cuatro cursos gratuitos y online pensados especialmente para estudiantes secundarios.

La propuesta es de la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral y tiene una ventaja: son asincrónicos, duran cuatro semanas y cada participante puede organizar el cursado según sus propios tiempos.

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Las inscripciones estarán abiertas hasta el 20 de noviembre y la nueva edición comenzará el 23. Además, se puede elegir más de una propuesta y quienes completen el recorrido recibirán un certificado digital.

Cuatro opciones para probar antes de elegir una carrera

Uno de los cursos, “¿Cómo leemos y escribimos en la universidad?”, apunta a algo que suele cambiar bastante al terminar la secundaria: la manera de estudiar. La propuesta trabaja comprensión de textos y organización de ideas.

Para quienes se sienten más cerca del diseño está “¿Cómo pensamos cuando diseñamos?”. El curso propone observar problemas cotidianos, buscar distintas respuestas y entender cómo una idea puede convertirse en una solución.

CURSOS GRATUITOS. Las propuestas están dirigidas a estudiantes secundarios. CURSOS GRATUITOS. Las propuestas están dirigidas a estudiantes secundarios. / CAPTURA DE PANTALLA

También hay una opción dedicada a quienes disfrutan contar historias. “¿Cómo contar historias que conecten con las personas?” se mete en el storytelling y trabaja recursos para comunicar ideas y generar conexión con distintos públicos.

La cuarta alternativa mira directamente hacia las redes sociales. “¿Cómo creamos comunidades digitales?” aborda cómo producir contenidos, generar conversaciones y construir una comunidad alrededor de una cuenta, un proyecto o una marca.

Cómo inscribirse a los cursos gratuitos

El trámite se hace por internet y lleva pocos pasos:

- Hay que ingresar a la página de la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral (www.austral.edu.ar/) y buscar la convocatoria “Cursos online gratuitos para estudiantes de secundaria”. Dentro de esa publicación aparece el acceso al formulario de inscripción.

- En el formulario, hay que completar los datos solicitados y elegir qué curso se quiere hacer. También se puede marcar más de una propuesta.

- Después de seleccionar los cursos, solo resta enviar el formulario antes del 20 de noviembre para registrar la inscripción.

La cursada comenzará el 23 de noviembre, de forma online y asincrónica.

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