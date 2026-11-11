Cuatro cursos gratuitos y online para estudiantes secundarios: cómo inscribirse

Resumen para apurados
- La Universidad Austral abrió la inscripción online hasta el 20 de noviembre para cuatro cursos gratuitos dirigidos a estudiantes secundarios que buscan orientar su futuro.
- Las capacitaciones abarcan diseño, storytelling, redes sociales y vida universitaria; son asincrónicas, duran cuatro semanas y se inician el 23 de noviembre con certificado.
- La iniciativa busca facilitar la transición a los estudios superiores, permitiendo a los jóvenes explorar vocaciones y adquirir habilidades clave antes de ingresar a la facultad.
Elegir qué estudiar después de la secundaria puede ser bastante más fácil si antes existe la posibilidad de probar. Diseño, storytelling, redes sociales y herramientas para adaptarse a la vida universitaria forman parte de cuatro cursos gratuitos y online pensados especialmente para estudiantes secundarios.
La propuesta es de la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral y tiene una ventaja: son asincrónicos, duran cuatro semanas y cada participante puede organizar el cursado según sus propios tiempos.
Las inscripciones estarán abiertas hasta el 20 de noviembre y la nueva edición comenzará el 23. Además, se puede elegir más de una propuesta y quienes completen el recorrido recibirán un certificado digital.
Cuatro opciones para probar antes de elegir una carrera
Uno de los cursos, “¿Cómo leemos y escribimos en la universidad?”, apunta a algo que suele cambiar bastante al terminar la secundaria: la manera de estudiar. La propuesta trabaja comprensión de textos y organización de ideas.
Para quienes se sienten más cerca del diseño está “¿Cómo pensamos cuando diseñamos?”. El curso propone observar problemas cotidianos, buscar distintas respuestas y entender cómo una idea puede convertirse en una solución.
También hay una opción dedicada a quienes disfrutan contar historias. “¿Cómo contar historias que conecten con las personas?” se mete en el storytelling y trabaja recursos para comunicar ideas y generar conexión con distintos públicos.
La cuarta alternativa mira directamente hacia las redes sociales. “¿Cómo creamos comunidades digitales?” aborda cómo producir contenidos, generar conversaciones y construir una comunidad alrededor de una cuenta, un proyecto o una marca.
Cómo inscribirse a los cursos gratuitos
El trámite se hace por internet y lleva pocos pasos:
- Hay que ingresar a la página de la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral (www.austral.edu.ar/) y buscar la convocatoria “Cursos online gratuitos para estudiantes de secundaria”. Dentro de esa publicación aparece el acceso al formulario de inscripción.
- En el formulario, hay que completar los datos solicitados y elegir qué curso se quiere hacer. También se puede marcar más de una propuesta.
- Después de seleccionar los cursos, solo resta enviar el formulario antes del 20 de noviembre para registrar la inscripción.
La cursada comenzará el 23 de noviembre, de forma online y asincrónica.