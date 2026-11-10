“Mitad hombre, mitad Zanella 50”: Gordocop, la nueva transformación de Oficial Gordillo

Quién es "Gordocop", el nuevo personaje de Miguel Martín

“La polesía de Tucumán tiene un nuevo héroe”, anunció Martín. “Cuando la tecnología y la justicia se unen… nace una nueva leyenda”, informó a continuación en su cuenta de Instagram, @elmiguelmartin. Su personaje clásico se desmorona en la puerta de un taller mecánico, donde dos trabajadores decidirán la definición de su futuro. A la salida del local y después de una trabajada intervención, ya no es Gordillo. Es “Gordocop”.