“Mitad hombre, mitad Zanella 50”: Gordocop, la nueva transformación de Oficial Gordillo

Resumen para apurados
- El humorista Miguel Martín presentó este lunes en Instagram a 'Gordocop', una versión cibernética del Oficial Gordillo ambientada en Tucumán para combatir con humor el delito.
- Mediante un video hecho con inteligencia artificial, el policía es reconstruido en un taller con partes de moto, dando un giro tecnológico al clásico personaje humorístico.
- La publicación se viralizó rápidamente con miles de interacciones en redes sociales, donde el público ya reclama la continuidad y nuevos episodios de la saga de Gordocop.
En el año 2050, un hombre descarriado y marcado por la desidia, circula por las calles tucumanas. Botella en mano, con el paso arrastrado y sin equilibrio, las ojeras marcadas y la mirada perdida, el Oficial Gordillo se deja ir. Quiere convertirse en un hombre atravesado por la ciencia. Pero se entrega en el lugar equivocado y su cuerpo termina transformándose en "Gordocop".
Así es el corto de lanzamiento que publicó en formato reel Miguel Martín para presentar la evolución –o, al menos, una rama del desarrollo del personaje– que tendrá el icónico Oficial Gordillo. El hombre dejará de ser 100% humano para convertirse en una máquina al servicio del bien común. Eso sí: un androide marcado por la tucumanidad y por el humor característico del artista tucumano.
Quién es "Gordocop", el nuevo personaje de Miguel Martín
“La polesía de Tucumán tiene un nuevo héroe”, anunció Martín. “Cuando la tecnología y la justicia se unen… nace una nueva leyenda”, informó a continuación en su cuenta de Instagram, @elmiguelmartin. Su personaje clásico se desmorona en la puerta de un taller mecánico, donde dos trabajadores decidirán la definición de su futuro. A la salida del local y después de una trabajada intervención, ya no es Gordillo. Es “Gordocop”.
“Es mitad hombre, mitad Zanella 50. Es un oficial reconstruido con la tecnología de última generación, blindaje de caja de C90, fuerza sobrehumana e inteligencia artesanal”, define Martín a su propio personaje, su nueva creación. “Conserva intacto su cerebro y algunos recuerdos humanos”, adelantó además. Por ello, será posible ver al nuevo agente de seguridad teniendo actitudes humanas.
Su cuerpo, por otra parte, es “una sofisticada máquina diseñada para agarrar mecheros, choros, punguistas y a todos los dueños de lo ajeno”, anticipó la presentación. Así, "Gordocop" parece haber llegado para quedarse para apoyar al bien y vencer al mal.
Post Instagram
La bienvenida al nuevo personaje de Miguel Martín
El video se publicó este lunes por la tarde-noche. Con apenas 14 horas de haber salido a la luz, la producción realizada con inteligencia artificial superó los 14.000 likes, los 700 comentarios y fue compartida más de 8.000 veces. Entre las réplicas que tuvo, los seguidores del humorista destacaron su creatividad para la producción del contenido.
“Tucumán ya tiene su nuevo héroe y nadie lo vio venir. Armado con repuestos de moto, inteligencia artesanal y cero conocimiento del reglamento de tránsito”, comentó con gracia uno de los usuarios que se sumó a celebrar la publicación. “Decime la verdad, ¿qué pieza de moto le sumarías vos a Gordocop?”, preguntó el mismo usuario. Martín no dudó en dar su propia respuesta. “Canasto y portapaquetes”, dijo.
Por lo pronto, las audiencias del humorista pidieron más episodios de la historia de “Gordocop”.