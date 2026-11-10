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"La pelota no se mancha": el recuerdo de Diego Maradona a 25 años de su histórica despedida

Un 10 de noviembre de 2001, Diego Maradona rodeó su última función en La Bombonera de figuras mundiales, momentos insólitos y una declaración de amor al fútbol que trascendió generaciones.

Le pido por favor que este amor no se termine nunca. Diego Armando Maradona saluda con los brazos abiertos a la multitud en La Bombonera, durante el histórico homenaje en el que inmortalizó la frase la pelota no se mancha
"Le pido por favor que este amor no se termine nunca". Diego Armando Maradona saluda con los brazos abiertos a la multitud en La Bombonera, durante el histórico homenaje en el que inmortalizó la frase "la pelota no se mancha" FOTO: TyC Sports
Por Lourdes Agustina Correa 10 Noviembre 2026

Resumen para apurados

  • Diego Maradona cerró su carrera el 10 de noviembre de 2001 en La Bombonera con un partido homenaje para celebrar su legado junto a figuras del fútbol.
  • Inactivo oficialmente desde 1997, el astro reunió a leyendas globales en una victoria 6-3 de Argentina frente a Resto del Mundo, entre shows y momentos emotivos.
  • El evento inmortalizó la frase 'la pelota no se mancha', consolidando el mito de Maradona y dejando una huella imborrable en la memoria del fútbol internacional.
Resumen generado con IA

El 10 de noviembre de 2001, el estadio de La Bombonera albergó la despedida oficial de Diego Armando Maradona como futbolista profesional, en una jornada inolvidable donde la Selección Argentina venció 6-3 a un combinado de estrellas del Resto del Mundo. 

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A 25 años de aquella tarde histórica, el homenaje al astro de 41 años, quien no jugaba un partido oficial desde octubre de 1997, sigue vivo no solo por los goles, sino por una serie de perlitas humanas y un discurso emotivo que redefinió su mito con la inmortal frase: "Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha".

La celebración comenzó bajo un clima de fiesta popular que reunió a miles de personas e incluyó shows musicales en vivo a cargo de Luciano Pereyra, Andrés Ciro Martínez con Los Piojos y los Ratones Paranoicos. Entre los presentes se encontraba Pelé en uno de los palcos oficiales junto a Julio Grondona, donde fue recibido con una potente silbatina por el público bostero.

Charly desorientado, el Mono Burgos de héroe y la complicidad con René Higuita

Antes del inicio del juego, la jornada regaló un episodio insólito cuando un hincha logró colarse al césped. Ante la persecución de un patovica de la organización que intentaba detenerlo con patadas voladoras, el arquero Germán "Mono" Burgos intervino para frenar la agresión y acompañó al joven hasta el costado de la cancha, desatando la ovación de los espectadores. 

Por su parte, el músico Charly García protagonizó otra anécdota singular: se desorientó en el camino hacia su ubicación, apareció caminando sobre el terreno de juego y terminó siguiendo el partido en las tribunas, pese a su conocida simpatía por River Plate.

En el desarrollo del encuentro se vieron momentos de fútbol de alto vuelo entre leyendas como Pablo Aimar, Claudio López, Javier Zanetti, Carlos Valderrama, Hristo Stoichkov, Eric Cantona, Lothar Matthäus y Davor Šuker

Con el marcador favorable para Argentina tras goles del "Piojo" López, Aimar y Šuker, Bermúdez le cometió una falta a Cruz en el área y el árbitro Juan Bava sancionó penal a favor de la Selección.

En la previa de la ejecución, Maradona mantuvo un diálogo cómplice en el área con el arquero colombiano René Higuita, acordando dónde ubicar el remate para asegurar el gol de Diego y comprometiéndose a tirarle luego una pelota suave para que el guardameta pudiera lucir su famosa jugada del "escorpión". Tras marcar de penal, Diego tiró al arco en la siguiente acción e Higuita rechazó con los tacos apoyando las manos en el suelo, despertando el delirio de La Bombonera.

René Higuita consolando a Diego que llora frente a René Higuita consolando a Diego que llora frente a FOTO: Infobae


El gesto con Riquelme y la frase que pasó a la eternidad

Aunque Maradona comenzó el partido vistiendo la camiseta de la Selección Argentina, sobre el tramo final se quitó la albiceleste para ponerse la casaca de Boca Juniors con la número diez de Juan Román Riquelme en la espalda, en un emotivo regalo intercambiado con el enganche xeneize. En la cancha compartieron la tarde figuras de distintas generaciones en un ambiente que combinó aplausos y lágrimas.
Al término del partido que finalizó 6-3 Maradona tomó el micrófono en el centro de la cancha. Frente a la multitud, pronunció un discurso cargado de vulnerabilidad donde agradeció a su familia y dejó una frase que resumió su vínculo sagrado con el deporte: "El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo (...). Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha".

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Posteriormente, en la conferencia de prensa, Diego lució la camiseta de Boca y dejó declaraciones fieles a su estilo contestatario al criticar a Daniel Passarella y referirse al escenario político y social del momento. Al ser consultado sobre el impacto del evento, el propio Maradona confesó que la jornada representaba la emoción más grande de su vida, solo superada por el nacimiento de sus hijas, inmortalizando el 10 de noviembre de 2001 como un hito indeleble en la memoria popular del fútbol argentino.

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