"La pelota no se mancha": el recuerdo de Diego Maradona a 25 años de su histórica despedida



El gesto con Riquelme y la frase que pasó a la eternidad

Aunque Maradona comenzó el partido vistiendo la camiseta de la Selección Argentina, sobre el tramo final se quitó la albiceleste para ponerse la casaca de Boca Juniors con la número diez de Juan Román Riquelme en la espalda, en un emotivo regalo intercambiado con el enganche xeneize. En la cancha compartieron la tarde figuras de distintas generaciones en un ambiente que combinó aplausos y lágrimas.

Al término del partido que finalizó 6-3 Maradona tomó el micrófono en el centro de la cancha. Frente a la multitud, pronunció un discurso cargado de vulnerabilidad donde agradeció a su familia y dejó una frase que resumió su vínculo sagrado con el deporte: "El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo (...). Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha".