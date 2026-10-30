Encuesta: ¿cuál fue la frase más icónica de Diego Armando Maradona?

Cada 30 de octubre despierta una memoria colectiva que trasciende el fútbol. Diego Armando Maradona no solo desafió las leyes de la física con los botines puestos, sino que también moldeó la cultura con una oralidad única, visceral y espontánea. En este día en el que cumpliría 66 años, su recuerdo sigue intacto en los potreros y en las conversaciones donde sus frases forman parte del diccionario cotidiano de los argentinos.
Su repertorio verbal abarcó todos los registros posibles. Desde la inocencia de un cebollita que soñaba con jugar un Mundial hasta el humor ácido o la metáfora de la tortuga que se le escapó a Grondona. Hubo instantes de pura picardía universal, como "la mano de Dios", y confesiones descarnadas cuando le "cortaron las piernas".
Entre definiciones pícaras como el "dólar celeste" y su deseo eterno de volver a nacer para ser Diego, cada una de sus palabras construyó un pedazo de nuestra identidad. Te invitamos a participar de nuestra encuesta y elegir cuál de estas diez frases emblemáticas representa de forma definitiva el alma de Maradona.