Encuesta: ¿cuál fue la frase más icónica de Diego Armando Maradona?

Cada 30 de octubre despierta una memoria colectiva que trasciende el fútbol. Diego Armando Maradona no solo desafió las leyes de la física con los botines puestos, sino que también moldeó la cultura con una oralidad única, visceral y espontánea. En este día en el que cumpliría 66 años, su recuerdo sigue intacto en los potreros y en las conversaciones donde sus frases forman parte del diccionario cotidiano de los argentinos.