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Ronnie Wood reveló cómo eran sus noches de fiesta con Diego Maradona: “Después nos olvidábamos de todo”

El guitarrista de los Rolling Stones recordó su amistad con el astro argentino durante una entrevista con Mario Pergolini. Contó detalles de sus encuentros, las fiestas que compartían y también elogió a Lionel Messi.

Roonie Wood y Diego Armando Maradona.
Roonie Wood y Diego Armando Maradona.
Por Redacción Deportes Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • En una entrevista con Mario Pergolini, el guitarrista Ronnie Wood reveló detalles de sus noches de fiesta y amistad con Diego Maradona, a quien recordó como un gran compinche.
  • Wood explicó que se conectaban a través de la música pese al idioma, bromeaban intercambiando nombres al bailar y admitió su admiración por el talento deportivo de Lionel Messi.
  • El testimonio reafirma el magnetismo cultural de Maradona en el rock internacional y ratifica la vigencia del fútbol argentino como un fenómeno artístico de alcance global.
Resumen generado con IA

Diego Armando Maradona dejó una huella que trascendió ampliamente las canchas de fútbol. Su personalidad y su magnetismo lo llevaron a construir vínculos con algunas de las figuras más importantes del espectáculo internacional. Una de ellas fue Ronnie Wood, histórico guitarrista de los Rolling Stones, quien sorprendió al revelar detalles de las noches de fiesta que compartió con el ídolo argentino.

Durante una entrevista con Mario Pergolini en el programa Otro Día Perdido, el músico británico recordó con humor y nostalgia su relación con el campeón del mundo en México 1986. Lejos de limitarse a un encuentro ocasional, Wood aseguró que ambos desarrollaron una complicidad que los llevó a compartir numerosas salidas.

“Éramos compañeros, compinches”, recordó el guitarrista al describir el vínculo que mantenía con Maradona.

La relación tenía incluso un juego particular entre ambos. “Nos íbamos de fiesta juntos. Él me decía 'Diego' y yo le decía 'Ronald'. Nos intercambiábamos los nombres y bailábamos”, relató entre risas.

Las noches de Ronnie Wood y Diego Maradona

El integrante de los Rolling Stones explicó que la música funcionaba como un lenguaje compartido que les permitía conectarse más allá de las diferencias culturales y del idioma.

“Nos comunicábamos a través del lenguaje de la música. Tuvimos varias noches juntos. Y después nos olvidamos de todo lo que había pasado, por supuesto”, confesó.

La anécdota despertó risas durante la entrevista y permitió conocer otra faceta de Maradona, cuya vida estuvo marcada por sus encuentros con personalidades de distintos ámbitos.

Para Wood, aquellos momentos quedaron asociados a una amistad que combinaba diversión, música y una complicidad particular entre dos figuras acostumbradas a desenvolverse bajo la mirada pública.

Ronnie Wood también elogió a Lionel Messi

Durante la conversación, el músico también fue consultado por Lionel Messi, otra de las grandes figuras del fútbol argentino.

Aunque reconoció que todavía no tuvo la oportunidad de conocerlo personalmente, dejó en claro su admiración por el capitán de la Selección Argentina.

“Me encanta ver a un artista y él es un artista”, expresó Wood, al comparar el talento futbolístico de Messi con las cualidades de quienes se destacan en otras disciplinas.

“No lo conozco personalmente, pero hay un respeto mutuo, sin dudas. Me encanta ver a la gente talentosa”, agregó.

De esta manera, el guitarrista de los Rolling Stones dejó dos miradas diferentes sobre los máximos ídolos del fútbol argentino: los recuerdos de las noches compartidas con Maradona y la admiración por el talento de Messi.

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