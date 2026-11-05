Ronnie Wood reveló cómo eran sus noches de fiesta con Diego Maradona: “Después nos olvidábamos de todo”

Diego Armando Maradona dejó una huella que trascendió ampliamente las canchas de fútbol. Su personalidad y su magnetismo lo llevaron a construir vínculos con algunas de las figuras más importantes del espectáculo internacional. Una de ellas fue Ronnie Wood, histórico guitarrista de los Rolling Stones, quien sorprendió al revelar detalles de las noches de fiesta que compartió con el ídolo argentino.