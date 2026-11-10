La esposa de Di María apuntó contra Newell’s tras el festejo fallido de Rosario Central

“Nos sobran los motivos”

La respuesta de Central llegó dos días después. El video, musicalizado con la canción “Nos sobran los motivos”, de Joaquín Sabina, combinó imágenes de la confusión en Arroyito con un repaso de los éxitos recientes del club: la clasificación a la Copa Libertadores 2027 por segundo año consecutivo, la inauguración de la tercera bandeja del estadio, los 115.000 socios, el título de la Liga Profesional 2025, la Supercopa Internacional 2026 y la ventaja de 22 partidos en el historial de clásicos. El cierre fue el tramo más comentado: sobre la frase “otros festejan por nada” aparecieron las imágenes del plantel de la “Lepra” celebrando el gol del ecuatoriano.