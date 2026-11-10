La esposa de Di María apuntó contra Newell’s tras el festejo fallido de Rosario Central

Resumen para apurados
- Jorgelina Cardoso y Rosario Central cruzaron en redes a Newell’s este lunes por las burlas tras el festejo fallido de campeonato del club canalla en Rosario.
- Central festejó por error la tabla anual en su estadio antes del gol tardío de Boca, lo que generó un video viral del plantel leproso mofándose del clásico rival.
- El intercambio reavivó la tensión en el clásico rosarino mientras Central se enfoca en los octavos de final del Clausura y Newell’s intenta aplacar la controversia.
Rosario Central respondió a las burlas que recibió tras su celebración equivocada del sábado en el Gigante de Arroyito. El club publicó un video que repasó sus logros recientes y cerró con un mensaje directo a Newell’s. “Nos sobran los motivos para festejar, otros festejan por nada”, decía la publicación. Horas después, Jorgelina Cardoso, esposa de Ángel Di María, lo compartió en sus historias de Instagram y agregó un mensaje propio.
El episodio ocurrió en la última fecha del Torneo Clausura. Central le ganaba 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto, con goles de Julián Fernández y Emanuel Coronel, mientras Boca empataba 0-0 con Defensa y Justicia y Argentinos Juniors perdía con Huracán. Con esos resultados, el “Canalla” quedaba primero en la tabla anual. Al escuchar los festejos en las tribunas, los jugadores creyeron que eran campeones y los hinchas invadieron la cancha. Sin embargo, Énner Valencia marcó sobre el final en La Bombonera y le dio a Boca el triunfo 1-0 y el título.
ðµðð ðððððð ððð ðððððððâ¦ https://t.co/ZnwcapM84i— Rosario Central (@RosarioCentral) November 9, 2026
Mientras tanto, se viralizó un video del plantel de Newell’s, concentrado antes del partido con Instituto, en el que los jugadores celebraban el gol de Valencia. Las imágenes obligaron al capitán Luca Regiardo a pedir disculpas. “Antes que nada, quería pedir disculpas en nombre del plantel y la institución por el video que circuló en redes sociales. Es algo inaceptable”, declaró.
“Nos sobran los motivos”
La respuesta de Central llegó dos días después. El video, musicalizado con la canción “Nos sobran los motivos”, de Joaquín Sabina, combinó imágenes de la confusión en Arroyito con un repaso de los éxitos recientes del club: la clasificación a la Copa Libertadores 2027 por segundo año consecutivo, la inauguración de la tercera bandeja del estadio, los 115.000 socios, el título de la Liga Profesional 2025, la Supercopa Internacional 2026 y la ventaja de 22 partidos en el historial de clásicos. El cierre fue el tramo más comentado: sobre la frase “otros festejan por nada” aparecieron las imágenes del plantel de la “Lepra” celebrando el gol del ecuatoriano.
Cardoso sumó su propio mensaje dirigido a los hinchas de Newell’s. “Nos sobran los motivos. Festejamos la hinchada que tenemos. Festejamos el crecimiento histórico del club. Festejamos los enormes jugadores que tenemos”, escribió. La frase que más repercusión generó llegó al final. “Festejamos títulos propios (no ajenos). Festejamos que tenemos una sola casaca, única e inigualable. Y sí, festejamos todo…”, cerró.
La publicación contrastó con la postura de Di María, que felicitó a Boca por el título y celebró el logro de su excompañero en la Selección Leandro Paredes, pero no se pronunció sobre el festejo anticipado ni sobre el video de Newell’s. Mientras tanto, el equipo de Jorge Almirón, que terminó primero en la zona B, ya piensa en los octavos de final del Clausura, en los que recibirá a Gimnasia de Mendoza.