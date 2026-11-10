Quién era Felipe Miérez, el peregrino chaqueño que murió mientras esperaba ingresar a FAdeA para ver al papa León XIV
Vecino del barrio Lamadrid en la zona rural de Machagai y dueño de un kiosco local, Felipe Miérez viajó junto a su esposa y un contingente parroquial para estar cerca del papa León XIV; sufrió un paro cardíaco en la fila de acceso al predio.
Resumen para apurados
- Felipe Miérez, comerciante chaqueño de 73 años, murió el lunes de un paro cardíaco en Córdoba mientras esperaba ingresar a FAdeA para ver al papa León XIV.
- El devoto viajó toda la noche desde Machagai con un contingente parroquial. Tenía antecedentes de diabetes y colapsó en la fila poco antes de abrirse los portones.
- Pese a la conmoción de la comunidad chaqueña, el cronograma oficial de la visita papal se mantiene sin cambios ante una multitud estimada en 800.000 fieles.
La conmoción atravesó a la delegación de peregrinos chaqueños en Córdoba tras confirmarse la identidad del fiel fallecido durante la antesala de la misa multitudinaria. Se trataba de Felipe Miérez, un comerciante de 73 años oriundo de Colonia Lamadrid, en cercanías de Machagai, quien sufrió una descompensación cardíaca mientras hacía la fila para ingresar al predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FADEA) durante la vigilia previa a la llegada del Papa León XIV.
Miérez era una figura querida y reconocida en su comunidad rural, donde atendía su propio kiosco ubicado sobre la calle 10, entre 11 y 15, en el barrio Lamadrid. Movilizado por su devoción católica, el vecino decidió sumarse al contingente organizado por la parroquia San Cayetano para emprender el viaje hacia la capital cordobesa y participar de la histórica jornada religiosa.
Para asegurar una ubicación cercana al altar principal, Miérez viajó durante toda la noche por carretera junto a su esposa, con la firme intención de pernoctar a la intemperie en el Polo Aeronáutico a la espera del oficio litúrgico. Sin embargo, el desgaste del trayecto y la espera masiva desencadenaron el colapso de su salud justo en el momento en que se habilitaban los accesos.
Del kiosco del barrio Lamadrid al trágico colapso en la fila de FAdeA
El dramático episodio ocurrió pasadas las 18:00 del lunes, a pocos minutos de que las autoridades ordenaran la apertura de los portones de FAdeA. Mientras aguardaba el avance del público entre la marea humana, Miérez comenzó a sentirse mal y se descompensó sobre el terreno de ingreso.
Ante la emergencia, efectivos de la Dirección Bomberos que integraban el dispositivo preventivo acudieron de inmediato para practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Minutos después, médicos del servicio municipal de ambulancias 107 tomaron el control de la asistencia y dispusieron su traslado de urgencia.
El paciente fue derivado en estado inconsciente hacia el Hospital de Pronta Atención Madre Teresa de Calcuta, un centro sanitario ubicado a metros del predio sobre la avenida Fuerza Aérea y Francisco de Arteaga. Pese a los esfuerzos del equipo profesional de guardia, se constató su deceso a los pocos instantes de ingresar, hecho ratificado por la Policía de Córdoba y el ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros. De la misma manera, la emisora Cadena 3 señaló que el viajero registraba antecedentes médicos de sobrepeso y diabetes.
El impacto en la delegación y la vigencia del cronograma papal
La muerte de Miérez enlutó la jornada en la que se calculaba una asistencia de entre 700.000 y 800.000 personas congregadas para la vigilia masiva. El triste hecho se produjo dentro del amplio despliegue sanitario preparado para la visita del Pontífice, el cual incluye a más de 1.500 profesionales y voluntarios entre médicos y enfermeros, apoyados por puestos de alta complejidad y unidades móviles.
A pesar del dolor generado entre sus compañeros de la parroquia San Cayetano y la comunidad de Machagai, las autoridades confirmaron que la agenda del papa León XIV se mantiene sin modificaciones. El Pontífice arribará este martes a las 09:00 al Aeropuerto Internacional Ambrosio Taravella en un vuelo de Aerolíneas Argentinas, para presidir la misa central a las 10:00 en FADEA y reunirse posteriormente con el clero en la Catedral.