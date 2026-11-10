Quién era Felipe Miérez, el peregrino chaqueño que murió mientras esperaba ingresar a FAdeA para ver al papa León XIV

El paciente fue derivado en estado inconsciente hacia el Hospital de Pronta Atención Madre Teresa de Calcuta, un centro sanitario ubicado a metros del predio sobre la avenida Fuerza Aérea y Francisco de Arteaga. Pese a los esfuerzos del equipo profesional de guardia, se constató su deceso a los pocos instantes de ingresar, hecho ratificado por la Policía de Córdoba y el ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros. De la misma manera, la emisora Cadena 3 señaló que el viajero registraba antecedentes médicos de sobrepeso y diabetes.