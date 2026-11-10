Un jubilado chaqueño de 73 años viajó con su esposa para ver a León XIV y murió al llegar a FAdeA

El anhelo de presenciar un evento histórico y la devoción religiosa se transformaron en dolor durante las primeras horas de la convocatoria en Córdoba. Un peregrino de 73 años, procedente del interior rural de la provincia del Chaco, falleció este lunes tras descompensarse en la fila de ingreso al predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), donde aguardaba junto a miles de fieles la llegada del Papa León XIV.