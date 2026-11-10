Un jubilado chaqueño de 73 años viajó con su esposa para ver a León XIV y murió al llegar a FAdeA

Resumen para apurados
- Un jubilado chaqueño de 73 años murió este lunes tras sufrir un paro cardíaco en Córdoba, mientras esperaba ingresar al predio de FAdeA para ver la misa del papa León XIV.
- Había viajado toda la noche con su esposa para pernoctar allí. Se descompensó al abrirse los portones y falleció poco después en un hospital pese a las maniobras de reanimación.
- Pese a la conmoción durante la masiva vigilia de fieles, las autoridades confirmaron que el operativo y la agenda de la visita del Pontífice continuarán sin modificaciones.
El anhelo de presenciar un evento histórico y la devoción religiosa se transformaron en dolor durante las primeras horas de la convocatoria en Córdoba. Un peregrino de 73 años, procedente del interior rural de la provincia del Chaco, falleció este lunes tras descompensarse en la fila de ingreso al predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), donde aguardaba junto a miles de fieles la llegada del Papa León XIV.
El luctuoso episodio ocurrió minutos después de las 18:00, momento en que las autoridades organizadoras procedieron a la apertura oficial de los portones del recinto acondicionado para la misa multitudinaria. El viajero había arribado a la capital cordobesa tras trasladarse durante toda la noche en compañía de su esposa desde Colonia Lamadrid, una comunidad rural ubicada en las cercanías de Machagai, Chaco.
La pareja tenía como meta pernoctar en el predio para acceder a una ubicación cercana al altar principal antes del oficio litúrgico. Sin embargo, mientras esperaba en la fila entre la marea humana, el hombre sufrió una falla cardíaca repentina que provocó su colapso en el lugar.
Asistencia de emergencia y confirmación del deceso en el centro de salud
Ante la emergencia en el acceso, efectivos de la Dirección Bomberos que integraban el dispositivo de prevención acudieron de inmediato para asistirlo. Los socorristas le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) sobre el terreno hasta la llegada de los médicos del servicio municipal de ambulancias 107.
El hombre fue derivado en ambulancia y en estado inconsciente hacia el Hospital de Pronta Atención Madre Teresa de Calcuta, un centro asistencial situado a pocos metros del predio industrial. Pese a los intentos de soporte ejecutados por el equipo profesional de la guardia, se constató su deceso a los pocos instantes de ingresar.
El hecho fue confirmado fehacientemente por la Policía de Córdoba y por el ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, quien se encontraba supervisando la logística del predio. Por su parte, la emisora Cadena 3 consignó que el paciente registraba antecedentes médicos de sobrepeso y diabetes.
El despliegue sanitario y la vigencia de la agenda papal
El acontecimiento se registró en el marco del operativo sanitario y de seguridad diseñado para la visita del Sumo Pontífice, el cual moviliza a más de 1.500 profesionales y voluntarios entre médicos, enfermeros y personal de auxilio. Las estimaciones de las autoridades calculaban una concentración de entre 700.000 y un millón de personas durante el desarrollo de la vigilia nocturna.
A pesar de la conmoción ocasionada entre los contingentes de devotos, las autoridades provinciales ratificaron la continuidad sin modificaciones del esquema organizativo dispuesto para el arribo de León XIV. El Pontífice llegará este martes a las 09:00 al Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella en un vuelo de Aerolíneas Argentinas.
La agenda papal establece el comienzo de la celebración litúrgica central a las 10:00 en FADEA. Con posterioridad al acto masivo, el Santo Padre mantendrá un encuentro pastoral con el clero en la Catedral Nuestra Señora de la Asunción, concluyendo así su actividad oficial en la provincia antes de regresar a la Ciudad de Buenos Aires por la tarde.