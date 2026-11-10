Cómo será la visita del papa León XIV a la cárcel de Devoto en el cierre de su gira por Argentina
El Sumo Pontífice celebrará una misa para los últimos 75 internos del penal porteño, sin el tradicional lavado de pies y con foco en testimonios de conversión. Luego continuará su agenda hacia Luján y partirá rumbo a Lima.
Resumen para apurados
- El papa León XIV dará una misa este miércoles en la cárcel de Devoto para 75 presos, en el cierre de su gira pastoral por Argentina.
- El oficio durará 30 minutos sin lavado de pies y oirá testimonios. El penal porteño está por clausurarse tras el traslado de reclusos a Marcos Paz.
- Tras la visita carcelaria, el Pontífice presidirá una misa en Luján y partirá a Lima, concluyendo su paso histórico por el país.
En el marco de la última jornada de su visita pastoral a la Argentina, el papa León XIV encabezará este miércoles desde las 8, una misa en el Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (cárcel de Villa Devoto). La celebración, de fuerte contenido simbólico y formato reducido, se extenderá por 30 minutos en el gimnasio del penal y contará con la presencia de los únicos 75 internos que aún permanecen alojados allí.
A diferencia de otras visitas carcelarias pontificias, el rito no contemplará el tradicional lavado de pies. El núcleo del encuentro estará centrado en la escucha de los testimonios de tres reclusos, seleccionados por la Pastoral Carcelaria, quienes compartirán sus vivencias de transformación personal y el rol que adquirió la práctica espiritual durante el encierro. Del oficio religioso participarán también agentes penitenciarios e integrantes de la pastoral.
Un penal centenario en proceso de clausura
La visita papal pone en relieve la situación del establecimiento, la última cárcel federal operativa en territorio porteño, que se encuentra próxima a cerrar sus puertas de forma definitiva tras casi un siglo de historia.
El complejo, que cuenta con una infraestructura dividida en cinco unidades residenciales (I, II, III, V y VI) y 49 pabellones, llegó a albergar a 1.186 personas. Sin embargo, el reciente traslado masivo de internos hacia el nuevo complejo penitenciario de Marcos Paz redujo la población actual a 75 detenidos, a la espera del cese total de sus actividades carcelarias este año.
Operativo de traslado y recepción
El Sumo Pontífice saldrá a primera hora desde la Nunciatura Apostólica bajo un dispositivo de custodia coordinado por la Policía Federal Argentina.
El despliegue será supervisado en tiempo real desde el Comando Unificado del Ministerio de Seguridad Nacional en Recoleta. En el acceso al penal, León XIV será recibido por la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, quien participará de los saludos protocolares en el exterior pero no formará parte de la ceremonia religiosa íntima con los detenidos.
Tramo final de la agenda en Argentina
El paso por Villa Devoto marcará la primera actividad del miércoles para el Pontífice, completando una gira nacional que incluyó actos masivos como la misa en el Monumento de los Españoles, visitas al Pequeño Cotolengo Don Orione en Claypole, la Escuela de Aviación Militar en Córdoba y una vigilia juvenil en Palermo.
Finalizada la misa en la penitenciaría, el Papa se trasladará hacia la provincia de Buenos Aires:
10: Misa central frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.
13.30: Ceremonia oficial de despedida en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini (Ezeiza).
14.00: Despegue del vuelo papal con destino a la ciudad de Lima, Perú.