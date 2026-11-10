Cómo será la visita del papa León XIV a la cárcel de Devoto en el cierre de su gira por Argentina

En el marco de la última jornada de su visita pastoral a la Argentina, el papa León XIV encabezará este miércoles desde las 8, una misa en el Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (cárcel de Villa Devoto). La celebración, de fuerte contenido simbólico y formato reducido, se extenderá por 30 minutos en el gimnasio del penal y contará con la presencia de los únicos 75 internos que aún permanecen alojados allí.