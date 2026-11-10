“Lo vamos a aprovechar”: Araujo dijo que Uruguay puede sacar ventaja de la ausencia de Messi

Araujo también habló de las críticas por sus ausencias. Contó que en el Mundial 2026 estuvo disponible en el banco ante España, en el último partido de la fase de grupos, cuando Uruguay quedó eliminado, pero Marcelo Bielsa decidió no hacerlo ingresar. “Personalmente, no pasó nada. Yo estaba disponible para jugar, tomó la decisión de que no entrara y es respetable”, manifestó. Después de la visita a Buenos Aires, Uruguay recibirá a República Dominicana el martes 17 en el estadio Domingo Burgueño Miguel, de Maldonado.