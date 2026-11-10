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“Lo vamos a aprovechar”: Araujo dijo que Uruguay puede sacar ventaja de la ausencia de Messi

El defensor de Liverpool habló antes del amistoso del viernes contra la selección argentina en La Bombonera. También elogió a los jóvenes que convocó Lionel Scaloni.

REFERENTE. El central busca recuperar continuidad con la camiseta celeste después de varias lesiones.
REFERENTE. El central busca recuperar continuidad con la camiseta celeste después de varias lesiones.
Por Redacción Deportes 10 Noviembre 2026

Resumen para apurados

  • Ronald Araujo afirmó que Uruguay buscará aprovechar la ausencia de Lionel Messi en el amistoso del viernes ante Argentina en La Bombonera para conseguir una victoria.
  • El defensor, excompañero del rosarino en Barcelona, llega a la Celeste bajo el mando de Diego Forlán tras superar lesiones y enfrentar a su colega de Liverpool, Mac Allister.
  • El clásico marcará el inicio formal de la era albiceleste sin Messi y servirá a Uruguay para consolidar el ciclo técnico previo al duelo ante República Dominicana.
Resumen generado con IA

Ronald Araujo, una de las figuras de Uruguay, palpitó el clásico rioplatense ante la selección argentina, que será el primer partido de la “Albiceleste” después de la despedida de Lionel Messi. El defensor de Liverpool llegó a su país para sumarse al plantel que jugará el viernes en La Bombonera y advirtió que la “Celeste” intentará sacar provecho de esa baja.

Araujo compartió vestuario con Messi en Barcelona: coincidieron en 34 partidos oficiales y ganaron juntos la Copa del Rey 2020/21, el último título del rosarino en el club catalán. “Perdieron al mejor jugador del mundo y eso lo vamos a aprovechar”, sostuvo. Enseguida, evitó subestimar al rival. “Argentina tiene grandes jugadores, tienen jóvenes con mucha calidad, son una gran potencia”, agregó.

El central aclaró que el objetivo de Uruguay no se limita a capitalizar una ausencia. “Es verdad que es un amistoso, pero es importante para crecer. Con una victoria se va creciendo”, expresó en el Aeropuerto de Carrasco. También se mostró confiado. “Tenemos equipo para enfrentar a Argentina, que es de las mejores selecciones del mundo, y vamos con la ilusión de hacer un buen papel”, afirmó.

El cruce con Mac Allister y la confianza en Forlán

El partido tendrá un condimento especial para Araujo, que se enfrentará con Alexis Mac Allister, su compañero en Liverpool, club al que llegó cedido por Barcelona. El uruguayo reveló que ya intercambiaron bromas antes del encuentro. “Ya la picamos un poquito”, contó.

El defensor también destacó el vínculo de Diego Forlán, el entrenador, con el plantel. “Fue muy cercano a la hora de hablar con cada jugador”, sostuvo. “El hecho de tener la confianza del entrenador hace que después sea más fácil cuando estás adentro de la cancha”, agregó el central, que busca recuperar continuidad en la “Celeste” después de un período marcado por las lesiones.

Araujo también habló de las críticas por sus ausencias. Contó que en el Mundial 2026 estuvo disponible en el banco ante España, en el último partido de la fase de grupos, cuando Uruguay quedó eliminado, pero Marcelo Bielsa decidió no hacerlo ingresar. “Personalmente, no pasó nada. Yo estaba disponible para jugar, tomó la decisión de que no entrara y es respetable”, manifestó. Después de la visita a Buenos Aires, Uruguay recibirá a República Dominicana el martes 17 en el estadio Domingo Burgueño Miguel, de Maldonado.

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