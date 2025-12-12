Secciones
Inter Miami tomó una fuerte decisión con Rodrigo De Paul tras el título de la MLS

La franquicia de Florida ejecutó la opción de compra del mediocampista argentino y aseguró su continuidad a largo plazo. El club, además, inició una renovación profunda del plantel.

FIGURA. Rodrigo De Paul fue uno de los pilares del Inter Miami campeón de la MLS y el club decidió comprar su pase tras el título para asegurar su continuidad hasta 2029. FIGURA. Rodrigo De Paul fue uno de los pilares del Inter Miami campeón de la MLS y el club decidió comprar su pase tras el título para asegurar su continuidad hasta 2029.
Hace 2 Hs

Inter Miami atraviesa el momento más importante desde su fundación. Con la MLS Cup recién conquistada, la dirigencia empezó a mover fichas pensando en el futuro y confirmó la compra definitiva de Rodrigo De Paul, que pertenecía al Atlético de Madrid.

La franquicia ejecutó la opción de compra por 15 millones de dólares y el mediocampista argentino firmó contrato hasta diciembre de 2029. De esta manera, el ex Racing quedó ligado al club a largo plazo y se consolidó como una de las piezas estructurales del equipo campeón que tuvo a Lionel Messi como gran figura.

Desde su llegada a Miami, De Paul disputó 20 partidos oficiales, marcó dos goles, repartió siete asistencias y fue parte del plantel que logró el primer título de liga en la historia del club. Su rendimiento y liderazgo en el mediocampo terminaron de convencer a la dirigencia, que decidió avanzar con la compra apenas finalizada la temporada.

El nuevo vínculo contempla que, a partir de 2026, De Paul pueda ocupar una de las plazas de “jugador franquicia”, una figura clave dentro de la estructura de la MLS que permite superar el tope salarial. Ese espacio quedará liberado tras los retiros ya anunciados de Jordi Alba y Sergio Busquets, quienes cerraron su etapa como futbolistas profesionales.

Mientras asegura la continuidad del campeón del mundo, Inter Miami también avanza con una renovación del plantel. Ya se confirmaron las salidas de Marcelo Weigandt, que deberá regresar a Boca Juniors, y de Tadeo Allende, quien volverá al Celta de Vigo. Además, el futuro de Luis Suárez todavía no está definido y podría continuar su carrera fuera de Estados Unidos.

Con la compra de De Paul, el club de Florida refuerza su idea de sostener un proyecto competitivo alrededor de Messi y de futbolistas con experiencia internacional. Tras el título de la MLS, Inter Miami empezó a planificar lo que viene con una decisión fuerte y estratégica.

