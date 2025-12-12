Inter Miami tomó una fuerte decisión con Rodrigo De Paul tras el título de la MLS

Mientras asegura la continuidad del campeón del mundo, Inter Miami también avanza con una renovación del plantel. Ya se confirmaron las salidas de Marcelo Weigandt, que deberá regresar a Boca Juniors, y de Tadeo Allende, quien volverá al Celta de Vigo. Además, el futuro de Luis Suárez todavía no está definido y podría continuar su carrera fuera de Estados Unidos.