El curioso gesto de León XIV al volver a la Nunciatura: pidió ir a descansar tras una jornada maratónica
Luego de un día sin respiro que incluyó el Cottolengo Don Orione, la misa multitudinaria en Palermo, su discurso en la UCA y la cena con el Episcopado, el Sumo Pontífice fue recibido por una multitud en la puerta de su residencia en Buenos Aires. Con una sonrisa cómplice, apoyó la cabeza sobre sus manos para pedir una tregua antes de su viaje a Córdoba.
Resumen para apurados
- El papa León XIV pidió ir a descansar con un gesto ante los fieles en la Nunciatura de Buenos Aires, tras una agotadora jornada de actividades por su visita al país.
- El Pontífice cumplió una agenda cargada que incluyó una visita a Claypole, una misa en Palermo, un acto en la UCA y una reunión de trabajo con la cúpula episcopal.
- El Santo Padre viajará a Córdoba para oficiar una misa masiva en Fadea, donde se prevé convocar a un millón de fieles en la cita religiosa más grande de esa provincia.
El cierre de la segunda jornada del papa León XIV en suelo argentino dejó una postal distendida y cargada de simpatía. Al filo de la noche, cuando el vehículo oficial arribó a la sede de la Nunciatura Apostólica —residencia diplomática de la Santa Sede en el barrio porteño de Recoleta donde se aloja durante su paso por la Capital Federal—, un numeroso grupo de fieles y peregrinos que montaba guardia frente al portón de ingreso comenzó a ovacionarlo y a solicitar su bendición. Lejos de un saludo distante, el Pontífice respondió con un gesto espontáneo que captaron las cámaras: juntó las palmas de las manos, recostó la mejilla sobre ellas e inclinó la cabeza para graficar que era momento de dormir.
NO PUEDE SER. El Papa Leon XIV salió a bendecir a la gente y les hizo gesto de que se iba a dormir. Logro que hasta el subcomandante de la Guardia Suiza se riera (el alto de atras que es super serio) Es una genialidad jajajajajajajajajajja https://t.co/6lQ2Gk7SQh— Poirot (@Argenpoirot) November 10, 2026
La humorada del Santo Padre reflejó el desgaste físico de una agenda maratónica y sumamente exigente por distintos puntos de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. La actividad del lunes había comenzado a primera hora con una emotiva visita al Pequeño Cottolengo Don Orione en Claypole, continuó pasado el mediodía con la misa masiva en el Monumento a los Españoles, se trasladó por la tarde al auditorio de la Universidad Católica Argentina (UCA) en Puerto Madero para un encuentro con referentes gremiales y movimientos sociales, y concluyó en la Catedral Metropolitana con el rezo de las vísperas y una cena de trabajo junto a la cúpula episcopal.
Sin margen para pausas prolongadas, el Santo Padre emprenderá a primera hora del martes su traslado hacia la provincia de Córdoba para protagonizar otro hito de su visita pastoral. Tras aterrizar en el Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella, León XIV se dirigirá directamente a las instalaciones de la Fábrica Argentina de Aviones (FADEA), donde presidirá una misa histórica proyectada para reunir a cerca de un millón de personas, en lo que se perfila como la convocatoria de fe más multitudinaria en los registros de esa provincia.