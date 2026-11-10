El curioso gesto de León XIV al volver a la Nunciatura: pidió ir a descansar tras una jornada maratónica

El cierre de la segunda jornada del papa León XIV en suelo argentino dejó una postal distendida y cargada de simpatía. Al filo de la noche, cuando el vehículo oficial arribó a la sede de la Nunciatura Apostólica —residencia diplomática de la Santa Sede en el barrio porteño de Recoleta donde se aloja durante su paso por la Capital Federal—, un numeroso grupo de fieles y peregrinos que montaba guardia frente al portón de ingreso comenzó a ovacionarlo y a solicitar su bendición. Lejos de un saludo distante, el Pontífice respondió con un gesto espontáneo que captaron las cámaras: juntó las palmas de las manos, recostó la mejilla sobre ellas e inclinó la cabeza para graficar que era momento de dormir.