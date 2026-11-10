Flor Torrente recibió un diagnóstico inesperado: "Lo único que pensé fue que me iba a morir mañana"

Durante el procedimiento, el médico le advirtió que tenía placas en las arterias y le preguntó su edad. La noticia la tomó por sorpresa y provocó una fuerte reacción emocional. "Automáticamente mi cerebro, más allá de toda la meditación, el entrenamiento mental, psicológico, terapia... lo único que pensó fue que me iba a morir mañana", contó Torrente con humor al recordar aquel momento. Sin embargo, aclaró que su reacción inicial estuvo lejos de ser graciosa: aseguró que salió del consultorio y se puso a llorar.