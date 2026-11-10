Flor Torrente recibió un diagnóstico inesperado: "Lo único que pensé fue que me iba a morir mañana"

Resumen para apurados
- Flor Torrente reveló en Instagram que le diagnosticaron placas en las carótidas y colesterol alto por factores hereditarios durante sus chequeos médicos anuales.
- Tras iniciar la medicación indicada, sufrió dolores musculares y baja presión, por lo que los médicos debieron suspender el fármaco tras dos meses de malestar.
- La actriz comenzará un tratamiento alternativo e instó a sus seguidores a realizarse controles médicos preventivos anuales para cuidar su salud.
Flor Torrente sorprendió a sus seguidores al compartir una experiencia personal vinculada con su salud. La actriz, hija de Araceli González, contó que durante sus chequeos médicos anuales recibió un diagnóstico inesperado: tenía placas en las carótidas y niveles muy elevados de colesterol. La noticia la angustió y la llevó a iniciar un tratamiento.
Sin embargo, después de dos meses de medicación comenzó a experimentar distintos síntomas que afectaron su vida cotidiana y su actividad laboral. Tras consultar nuevamente con sus médicos, debió suspender las pastillas y ahora se prepara para comenzar un nuevo tratamiento. A través de sus redes sociales, aprovechó el relato para insistir en la importancia de los controles médicos preventivos.
Qué diagnóstico recibió Flor Torrente durante sus chequeos médicos
La actriz compartió un video en Instagram en el que relató cómo descubrió el problema de salud. Según explicó, todo comenzó durante una ecografía de carótidas, uno de los estudios que realiza como parte de sus controles anuales.
Durante el procedimiento, el médico le advirtió que tenía placas en las arterias y le preguntó su edad. La noticia la tomó por sorpresa y provocó una fuerte reacción emocional. "Automáticamente mi cerebro, más allá de toda la meditación, el entrenamiento mental, psicológico, terapia... lo único que pensó fue que me iba a morir mañana", contó Torrente con humor al recordar aquel momento. Sin embargo, aclaró que su reacción inicial estuvo lejos de ser graciosa: aseguró que salió del consultorio y se puso a llorar.
Después de conocer el resultado, se comunicó con su cardiólogo y descubrió que tenía el colesterol muy elevado. Según relató, el profesional le explicó que se trataba de una condición hereditaria y que debía comenzar a tomar una medicación de manera permanente para controlar los niveles de colesterol y tratar las placas.
Los síntomas que tuvo Flor Torrente después de comenzar el tratamiento
Aunque inicialmente aceptó la indicación médica, con el paso de las semanas comenzó a sentirse mal. La actriz explicó que, después de aproximadamente dos meses de tratamiento, empezó a experimentar dolores musculares, molestias en las articulaciones y episodios de presión baja.
El cuadro llegó a afectar sus actividades habituales. Según contó, tuvo que reducir su ritmo de trabajo, permanecer más tiempo en su casa y modificar su rutina porque no se sentía en condiciones de realizar sus actividades cotidianas.
Frente a esos síntomas, volvió a consultar con sus médicos y le indicaron suspender la medicación. La respuesta de su organismo fue rápida: una semana después de dejar las pastillas, comenzó a sentirse nuevamente bien.
De todos modos, el tratamiento no terminó allí. Flor Torrente explicó que ahora iniciará una nueva alternativa farmacológica para intentar controlar el colesterol y tratar las placas detectadas durante los estudios.
El mensaje de Flor Torrente sobre la importancia de los chequeos anuales
Luego de compartir su experiencia, la hija de Araceli González aprovechó la repercusión de la publicación para transmitir un mensaje sobre la prevención y el cuidado de la salud. "Escuchen su cuerpo, no dejen de hacer lo que les hace bien, tómense esos momentitos para respirar, porque loquitos no llegamos lejos", escribió en Instagram.
Además, insistió en la necesidad de realizar controles médicos periódicos y prestar atención a las señales que envía el organismo. "Háganse chequeos todos los años. Denle bola a su cuerpo y, si hay algo que incomoda, ya sea físico o emocional, háblenlo, porque la vida es una sola y hay que disfrutarla", expresó al cerrar su relato.