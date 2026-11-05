Flor Vigna reveló que una deuda millonaria la llevó a vender contenido para adultos

La cantante hizo hincapié en que el contenido que publica no es explícito y que siempre respetó sus límites personales. “Desde ahí siempre respeté mis límites”, afirmó. Además, aclaró que no pretende convertirse en un ejemplo ni promover el uso de la plataforma. “Yo no soy ejemplo de nada, no hago apología. Les estoy contando lo que a mí me pasa. Por ahí el próximo año vengo y les digo: ‘Mirá, me equivoqué’”.