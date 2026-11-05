Flor Vigna reveló que una deuda millonaria la llevó a vender contenido para adultos

Resumen para apurados
- En el streaming de Martín Cirio, Flor Vigna reveló que vende contenido para adultos para pagar una deuda de 130.000 dólares causada por un conflicto discográfico.
- El pasivo surgió tras un anticipo discográfico retenido por un mánager. Para afrontarlo sin depender de terceros, la artista optó por suscripciones con contenido no explícito.
- La cantante busca reordenar sus finanzas y consolidarse como empresaria independiente, asumiendo el control directo de su carrera y la relación comercial con sus seguidores.
Flor Vigna regresó a la Argentina después de su paso por La Casa de los Famosos México y, en una de sus pocas apariciones públicas recientes, visitó el programa de streaming de Martín Cirio. Allí habló sin vueltas sobre su situación económica, los problemas que arrastra en su carrera musical y los motivos que la llevaron a abrir una cuenta en una plataforma de contenido para adultos.
La artista reveló que mantiene una deuda de U$S 130.000, originada por un anticipo que recibió de una discográfica y del que, según contó, una parte quedó en manos de un mánager. “Me cagaron. De una discográfica me dieron un adelanto, una parte se la quedó un manager. Pasaron esas cosas que en la música pasa muchísimo y nunca me termino de recuperar de esa deuda”, explicó.
También aclaró que sus videoclips no le generan ganancias directas, ya que los ingresos que producen se destinan a cancelar ese pasivo. Incluso, apeló al humor para pedirle apoyo al público: “Por favor, sigan viendo los videoclips”.
En medio de la búsqueda de una alternativa para mejorar sus finanzas, Vigna comenzó a investigar cómo funcionaba la plataforma de suscripción después de encontrarse con colegas que ya trabajaban allí. “Me iba cruzando con muchas colegas y yo les decía: ‘¿Y qué onda vos? ¿Cómo es la cosa? Yo no te juzgo de nada’”, recordó.
Según contó, uno de los aspectos que más le llamó la atención fue la posibilidad de establecer un vínculo directo y personalizado con los suscriptores. “Lo que hace la diferencia es que vos hables con tus fans, que sepas su cumpleaños, cómo se llama su mamá, su color favorito”, le explicaron. Esa modalidad terminó de convencerla de probar la experiencia bajo sus propias condiciones.
La cantante hizo hincapié en que el contenido que publica no es explícito y que siempre respetó sus límites personales. “Desde ahí siempre respeté mis límites”, afirmó. Además, aclaró que no pretende convertirse en un ejemplo ni promover el uso de la plataforma. “Yo no soy ejemplo de nada, no hago apología. Les estoy contando lo que a mí me pasa. Por ahí el próximo año vengo y les digo: ‘Mirá, me equivoqué’”.
Durante la conversación también habló de cómo conviven su exposición corporal sobre los escenarios, una característica vinculada con su trayectoria en el baile y los programas de competencia, y su intimidad. En ese sentido, se definió como demisexual y reconoció: “Es raro que te cuente que sea demisexual y que en una cita no me animo a coger”.
Flor Vigna y su búsqueda de independencia económica
Más allá de los ingresos, Vigna explicó que su decisión responde a un objetivo personal y profesional: dejar de depender de otras personas. “Quiero dejar de depender de un otro”, sostuvo.
La experiencia de haber invertido en su carrera musical sin obtener los resultados esperados también modificó su manera de encarar los negocios. “El que no arriesga no gana... y al final sí, perdí fuerte”, resumió.
Actualmente, la artista se define como empresaria y considera que la administración de su cuenta forma parte de un negocio propio. Según detalló, conoce aspectos de la vida de sus suscriptores más activos, les envía saludos y mantiene conversaciones personalizadas. “Yo sé toda la vida de ellos”, aseguró.
La charla tuvo también un momento distendido cuando Vigna le contó a Cirio que, en una oportunidad, le había enviado un mensaje para preguntarle si debía ingresar a Gran Hermano Argentina. Sin embargo, nunca obtuvo respuesta. El conductor dijo que no recordaba aquel mensaje y le respondió: “Igual, no entraste, menos mal”. Ella reaccionó con humor.
La aparición permitió conocer una etapa de replanteos en la vida profesional de Vigna, que busca recuperar el control de su carrera y ordenar sus finanzas. Sin ocultar los errores ni presentar sus decisiones como un ejemplo, la artista explicó cómo intenta encontrar nuevas alternativas para salir adelante mientras todavía carga con una deuda que, según reconoció, le sigue pesando.