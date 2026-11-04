Flor de la V tras, preocupada por el ataque a mujeres trans en Palermo: "Tengo mucho miedo"

Resumen para apurados
- Flor de la V expresó este miércoles su temor por la seguridad de su familia tras el ataque organizado contra mujeres trans en Palermo por parte de un grupo de jóvenes.
- El repudio surgió tras viralizarse videos donde adolescentes agredieron a trabajadoras sexuales trans, hecho que la conductora vinculó a discursos de odio en redes.
- El episodio reavivó la alerta por la violencia de género y motivó la convocatoria a la próxima Marcha del Orgullo LGBTQ+ para exigir justicia y frenar la discriminación.
Flor de la V expresó su angustia y preocupación después del ataque contra mujeres trans en el barrio porteño de Palermo. La conductora reconoció que lo ocurrido despertó un profundo temor por su seguridad y la de su familia, y contó que pasó la noche llorando y sin poder dejar de pensar en la agresión.
Este miércoles, durante su participación en Amanece que no es poco, el programa de Olga, habló con la voz quebrada sobre cómo la violencia impacta en su vida cotidiana y confesó que tiene miedo de salir a la calle con sus hijos.
“Tengo que confesarles que tengo miedo, mucho miedo, miedo de salir con mis hijos a la calle, que nos agredan y nos digan algo, porque yo sola me lo puedo bancar, pero con mis hijos no sé qué pueden llegar a hacer”, expresó.
La conductora también describió el dolor que le provocó conocer lo sucedido. “Cuando pasan este tipo de cosas, a mí me provoca dolor, me fui a dormir angustiada y no podía parar de llorar”, contó.
Durante la charla, además, manifestó su cansancio frente a la necesidad de tener que justificar permanentemente aspectos de su vida personal.
“Tengo miedo porque me siento sola y cansada, cansada de todo el tiempo tener que estar dando explicaciones sobre mi vida, mi sexualidad, harta de tener que pararme de manos”, sostuvo.
En ese sentido, lamentó que, a sus 50 años, todavía deba hablar públicamente sobre situaciones de discriminación y violencia. “Estoy harta, no pensé que iba a tener 50 años e iba a tener que estar hablando de esto, nunca en mi vida me imaginé una cosa así”, afirmó.
El fuerte reclamo de Flor de la V tras el ataque en Palermo
El martes, Flor de la V había dedicado la apertura de Los profesionales de siempre, el ciclo que conduce por El Nueve, a reclamar justicia por la agresión contra las mujeres trans y convocar a la Marcha del Orgullo LGBTQ+, prevista para el próximo sábado.
Durante su editorial, se refirió a los videos que circularon en las redes sociales, en los que se observa a un grupo de adolescentes increpando y agrediendo a trabajadoras sexuales trans que se encontraban en la zona de Palermo.
“Esto fue organizado”, denunció. Y agregó: “Esto yo nunca en mi vida lo vi. Estoy completamente sorprendida. ¿Adónde ha llegado la violencia?”.
La conductora cuestionó especialmente que los jóvenes se hubieran organizado para atacar a personas por su identidad de género. También hizo referencia a las publicaciones de los agresores, que utilizaron la frase “vamos a cazar travestis”.
“Que un grupo de jóvenes se organizara para ir a agredir a personas trans simplemente por su condición, a cazar”, sostuvo al describir la gravedad de lo ocurrido.
Flor también vinculó estos episodios con la circulación de discursos de odio y advirtió sobre sus consecuencias sociales, pese a los avances en materia de derechos conquistados en el país.
“La violencia, a pesar de las conquistas enormes que hemos tenido en nuestro país, sigue sucediendo. Cuando decimos que los discursos de odio matan, tienen que ver con este tipo de cosas”, analizó.
En esa línea, cuestionó que esos mensajes, según su interpretación, se reproduzcan desde los niveles más altos del poder y luego se amplifiquen en las redes sociales.
“Son perpetuados desde lo más alto del poder y se replican así naturalmente. Uno puede decir ‘ay, simplemente es un discurso, lo dijo el presidente, no amplifiquen las cosas’. Esto pasa desde ahí, baja a las redes sociales y después, claramente, la gente puede hacer lo que quiera”, expresó.
Finalmente, volvió a referirse a la convocatoria del próximo sábado y explicó por qué considera necesario participar de la movilización. “Después nos preguntarán por qué marchamos. Marchamos por este tipo de cosas”, concluyó.