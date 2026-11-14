La vida es más dulce que salada, nuestro organismo lo indica

Los bebés no muestran ningún interés por la sal durante sus primeros meses de vida; es un gusto que el cuerpo va desarrollando a medida que crece y necesita equilibrar sus fluidos. Además, la relación con la sal tiene un límite muy claro: si te pasas de la raya con un plato salado, la boca se te traba y tu cuerpo grita un "¡basta!" inmediato para evitar la deshidratación. El azúcar, en cambio, tiene un pase exclusivo en el cerebro. No existe un freno biológico tan drástico para lo dulce, motivo por el cual siempre parece haber un "estómago secundario" reservado exclusivamente para el postre.