El cronograma del papa León XIV este domingo 8: a qué hora llega a la Argentina, cómo será su día y por dónde ver en vivo
El pontífice aterrizará este domingo por la tarde en Buenos Aires para dar inicio a una histórica visita apostólica de cuatro días. Conocé todos los detalles de su llegada, la agenda oficial en la Casa Rosada y la guía completa de canales para seguir la cobertura en vivo.
Resumen para apurados
- El papa León XIV llegará este domingo a Buenos Aires para iniciar una visita apostólica de cuatro días y reunirse con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada.
- Arribará desde Uruguay tras 39 años sin visitas papales al país. El itinerario incluye actos oficiales y misas masivas distribuidas entre Capital Federal, Córdoba y Luján.
- La gira movilizará a cientos de miles de fieles y motivó asuetos locales, marcando un hito diplomático y pastoral clave antes del viaje final del Sumo Pontífice hacia Perú.
La espera de 39 años tiene un plazo final y ese es este fin de semana. El papa León XIV tocará suelo argentino el domingo 8 de noviembre a las 16:30, directo desde Montevideo, para dar comienzo a una estadía histórica de cuatro días que genera una profunda conmoción en todo el territorio nacional. Su llegada representa el desembarco de un pontífice al país por primera vez desde la visita de Juan Pablo II en abril de 1987, enmarcada dentro de una intensa gira sudamericana que incluyó a Uruguay y pronto, Perú.
El inicio de la agenda oficial en Buenos Aires desplegará momentos protocolares y patrióticos. El avión papal aterrizará en el Aeroparque Jorge Newbery y, tras una breve bienvenida, la comitiva se trasladará a la Plaza San Martín en el barrio de Retiro para rendir un homenaje frente al Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia a las 17:00.
La agenda del papa León XIV en su llegada a Argentina: Casa Rosada y el primer discurso oficial
Luego del tributo floral al prócer patrio, el itinerario continuará con el saludo institucional más relevante del domingo. Según consignó el medio Infobae, a las 17:20, León XIV ingresará a la Casa Rosada para la ceremonia de bienvenida oficial y mantendrá una reunión bilateral a las 17:50 con el presidente Javier Milei. Posteriormente, a las 18:30, el Palacio Libertad alojará el primer gran discurso del Papa ante representantes del cuerpo diplomático, autoridades nacionales y referentes de la sociedad civil.
Este primer día será el punto de partida de una periplo federal de altísimo ritmo que continuará en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján. El lunes 9 de noviembre, declarado feriado nacional, la jornada se iniciará a las 9:15 con una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione en Claypole y tendrá su momento de mayor convocatoria popular a las 11:30 con la celebración de una misa masiva en el Monumento de los Españoles, en Palermo. La tarde continuará con un encuentro laboral en la UCA a las 16:10, una cumbre interreligiosa a las 17:30 en el Palacio San Martín y las vísperas con los obispos a las 18:45 en la Catedral Metropolitana.
La gira del Papa por Córdoba y el cierre masivo en la Basílica de Luján
El martes 10, la atención se trasladará al interior del país en una jornada que contemplará asueto en CABA y la provincia de Córdoba. León XIV volará muy temprano hacia la docta para oficiar a las 10:00 una misa masiva en el predio de la Escuela de Aviación Militar (FAdeA) y sostener por la tarde un encuentro eclesial en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. Al regresar a Buenos Aires, presidirá a las 20:15 una multitudinaria vigilia con jóvenes nuevamente en el Monumento de los Españoles.
Finalmente, el miércoles 11, feriado en la provincia de Buenos Aires, el pontífice comenzará a las 8:00 con una visita pastoral al Complejo Penitenciario Federal de Devoto. Horas más tarde, a las 10:00, encabezará su última misa en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján frente a cientos de miles de peregrinos, concluyendo su estadía a las 13:30 con la ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza antes de despegar hacia Lima, Perú, a las 14:00.
- 16:30: Llegada del papa León XIV al Aeroparque Jorge Newbery y bienvenida oficial.
- 17:00: Visita y homenaje en el Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia (Plaza San Martín).
- 17:20: Recepción protocolar en la Casa Rosada.
- 17:50: Reunión privada con el presidente Javier Milei.
- 18:30: Discurso oficial ante autoridades, cuerpo diplomático y sociedad civil en el Palacio Libertad.