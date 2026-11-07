El cronograma del papa León XIV este domingo 8: a qué hora llega a la Argentina, cómo será su día y por dónde ver en vivo

Este primer día será el punto de partida de una periplo federal de altísimo ritmo que continuará en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján. El lunes 9 de noviembre, declarado feriado nacional, la jornada se iniciará a las 9:15 con una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione en Claypole y tendrá su momento de mayor convocatoria popular a las 11:30 con la celebración de una misa masiva en el Monumento de los Españoles, en Palermo. La tarde continuará con un encuentro laboral en la UCA a las 16:10, una cumbre interreligiosa a las 17:30 en el Palacio San Martín y las vísperas con los obispos a las 18:45 en la Catedral Metropolitana.