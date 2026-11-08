La misa de hoy: llega el Papa a la Argentina

Hay una frase de la parábola que merece nuestra atención: «¡Ya viene el esposo, salgan a su encuentro!». Es el grito que despierta a quienes esperan. También nosotros necesitamos escuchar un grito que nos despierte de la resignación, del cansancio y de la indiferencia. El Papa León XIV llega a una Argentina que tiene muchas preguntas, dificultades y expectativas. Una Argentina que necesita recuperar horizontes, cuidar la dignidad de cada persona y volver a creer en la posibilidad de un futuro compartido. No viene a resolver mágicamente nuestros problemas. Tampoco viene a sustituir nuestras responsabilidades. Viene como pastor universal, como sucesor de Pedro, para confirmarnos en la fe, alentarnos en la esperanza y recordarnos que el Evangelio tiene una palabra para las circunstancias concretas de nuestra vida. Su presencia debe ayudarnos a mirar más allá de nuestras urgencias y recuperar las grandes preguntas: ¿qué país estamos construyendo?, ¿qué sociedad estamos dejando a nuestros hijos?, ¿qué lugar ocupan los pobres?, ¿qué valor le damos a la vida humana?, ¿qué futuro estamos preparando para las nuevas generaciones? La esperanza cristiana no consiste en esperar que otros hagan lo que nosotros debemos hacer. Consiste en descubrir que Dios sigue trabajando en la historia y nos convoca a ser protagonistas de su obra.